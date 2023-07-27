12 дней тушили очередной пожар в резервате "Семей орманы"

Лесной пожар, начавшийся 15 июля 2023 года в Бескарагайском районе Абайской области, потушен, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Фото: пресс-служба ДЧС Абайской области

Напомним, 15 июля в противопожарную службу сообщили о загорании сухой травы в Бегеневском лесничестве с угрозой лесу.

На месте сотрудники Государственного лесного природного резервата «Семей орманы» и ДЧС области установили загорание уже лесного массива.

Тушение осложнялось высокой температурой воздуха, сильным порывистым ветром и густо растущими культурами.

Огнеборцам удалось защитить населенные пункты от огня и добиться локализации уже 16 июля.

По информации представителей «Семей орманы», 26 июля в 18:00 лесной пожар в Бескарагайском районе полностью потушен на площади 385 га.

Напомним, ранее в Батпаевском лесничестве, входящем в состав природного резервата «Семей орманы», сгорело 60 тысяч га леса. Пожар, вспыхнувший здесь 8 июня этого года, удалось полностью потушить только 13 июля.