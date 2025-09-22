Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В мобильном приложении «ЦОН» запущен новый сервис «История авто», с помощью которого можно узнать всю информацию об автотранспорте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на госкорпорацию «Правительство для граждан»

Для этого достаточно авторизоваться с помощью ИИН и номера телефона, ввести VIN-код, и сервис сформирует справку.

Стоимость одной проверки составляет 500 тенге, также доступны пакеты из 10 проверок по 4500 тенге и 20 проверок по 8000 тенге.

Нововведение позволит сделать процесс приобретения автомобилей более безопасным, сократив риски и снизив вероятность мошенничества на рынке.

Напомним, в мобильном приложении «ЦОН» ранее запустили новый сервис – «Договор купли-продажи авто».