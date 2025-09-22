Новый сервис для автовладельцев доступен в мобильном приложении «ЦОН»
141
Стоимость одной проверки истории авто составляет 500 тенге
В мобильном приложении «ЦОН» запущен новый сервис «История авто», с помощью которого можно узнать всю информацию об автотранспорте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на госкорпорацию «Правительство для граждан»
Для этого достаточно авторизоваться с помощью ИИН и номера телефона, ввести VIN-код, и сервис сформирует справку.
Стоимость одной проверки составляет 500 тенге, также доступны пакеты из 10 проверок по 4500 тенге и 20 проверок по 8000 тенге.
Нововведение позволит сделать процесс приобретения автомобилей более безопасным, сократив риски и снизив вероятность мошенничества на рынке.
Напомним, в мобильном приложении «ЦОН» ранее запустили новый сервис – «Договор купли-продажи авто».