Новый сезон летнего отдыха стартует с ворохом старых проблем
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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область
«Коронное» место летнего отдыха на востоке страны – это, конечно, Бухтарминское водохранилище. По данным областной палаты предпринимателей, не менее 70 баз отдыха действуют на побережье, которое относится к Самарскому району, около 500 – на побережье в районе Алтай. И число желающих развивать туризм у воды с каждым годом все больше. Только на «самарском» берегу, где уже возведено свыше тысячи домов, частичная застройка продолжается на 968 участках!