Новый сезон летнего отдыха стартует с ворохом старых проблем

Как отметили в палате предпринимателей, несмотря на давнее активное освоение водохранилища, у владельцев баз по-прежнему выше крыши сложностей. Годами пробуксовывают вопросы приведения в порядок дорог к зонам отдыха, нет на­дежного Интернета, непонятно, куда и каким образом вывозить бытовые отходы. В Самарском районе головной болью является и отсутствие централизованного электроснабжения. В местном акимате, к слову, подтвердили: проектно-сметную документацию на подстанции и линию электропередачи в лучшем случае разработают к концу 2023-го.

Иначе говоря, о надежном электроснабжении пока можно только мечтать.

В районе Алтай бизнес-сообщество критически оценило программу развития административного центра побережья – поселка Новая Бухтарма. В качестве инвестиций в туризм исполнительная власть запланировала мероприятия по текущему благоустройству населенного пункта: реконструкцию сетей теплоснабжения, установку освещения и озеленение улиц, ремонт дорог в населенном пункте, строи­тельство школы на 200 мест, обновление врачебной амбулатории, обустройство местного Арбата, общественного пляжа, пожарного поста…

– Почему под видом развития туризма средства направляются на строительство школы? – выразил удивление руководитель совета по туризму палаты предпринимателей ВКО Аскар Уразбаев. – Акимат в принципе должен заниматься благоустройством своих поселков, независимо от того, относятся ли они к туристической зоне. В любом нормальном населенном пункте должны быть хорошие и освещенные дороги.

Один из самых резонансных объектов, вызывающих раздражение общества, – дорожный «долгострой» в обход Осиновского перевала. Маршрут ведет как раз к Бухтарминскому водохранилищу и дальше, к живопис­ным зонам Алтая и Катон-Карагайского района. Сказать, что предприниматели и отдыхающие его ждут, – ничего не сказать. Учас­ток представляет собой крутые горные серпантины и является, возможно, самым опасным в Казахстане. Здесь регулярно происходят аварии. При этом в пик сезона движение по «осиновке» – как по столичному проспекту.

Работы по реконструкции 32-километрового отрезка стартовали в 2017 году и сразу увязли в бюрократических процедурах. С 2018-го стройка простаивает. Проект за это время успел пройти несколько корректировок, подорожал на миллиарды. Но главное – до сих пор не названы сроки его завершения. Как указано на сайте АО «НК «Казавтожол», в апреле сос­тоялся конкурс на строительство первых 16 км из 32. Цена вопроса – 12 млрд тенге, продолжительность – 19 месяцев, не считая зимнего периода. Конкурс по выбору подрядчика на вторую половину участка еще даже не объявляли. Другими словами, можно только гадать, когда регион получит долгожданную нормальную дорогу к любимым местам отдыха.

– К проблеме вывоза твердых и жидких бытовых отходов решили подойти по-разному, – рассказал руководитель совета по туризму. – В Самарском районе будут искать предпринимателя, который сможет предоставить такие услуги. У местной исполнительной власти нет возможности и средств обслуживать побережье, тем более что на базах отдыха отсутствуют контейнерные площадки. В районе Алтай, напротив, планируют создать квазигосударственную структуру – коммунальное гос­предприятие, потому что по своим размерам зона побережья сопоставима с мегаполисом.

Кроме того, бизнес-сообщество предложило создать на Бухтарминском водохранилище турис­тическую полицию. Такой опыт показал свою эффективность на Алаколе. Данное подразделение, оснащенное водным транспортом, сможет приводить в чувство лихачей, гоняющих на скутерах рядом с купающимися, а также патрулировать берег.