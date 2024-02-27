Новый способ оплаты проезда появился в автобусах Астаны

Оплатить проезд в общественном транспорте столицы можно с помощью функции трекинга, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на компанию CTS
Как уточняется, для этого необходимо выбрать автобус на карте мобильного приложения Avtobys.
Для оплаты трекингом:
- перейдите в раздел «Маршруты»;
- выберите маршрут;
- отметьте свой автобус, нажав на его иконку;
- выберите функцию оплаты;
- подтвердите оплату.
Оплата снимается с баланса приложения Avtobys или банковской карты в случае, если банковская карта привязана к приложению.
Пополнить баланс приложения можно через платежные терминалы QIWI, kassa24, интернет-банкинги.
Напомним, оплатить проезд в общественном транспорте столицы можно транспортной картой, сканированием QR-кода, каналом Bluetooth, банковской картой, NFC технологией, бортовым номером автобуса и функцией трекинга.
О том, что пассажиры смогут расплатиться за проезд по бортовому номеру автобуса в мобильном приложении Avtobys, можно прочитать здесь.