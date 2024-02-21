Новый способ оплаты проезда в общественном транспорте появился в Астане

Пассажиры смогут расплатиться за проезд по бортовому номеру автобуса в мобильном приложении Avtobys, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, еще один способ оплаты проезда в общественном транспорте предлагают астанчанам. Это оплата проезда по бортовому номеру автобуса в мобильном приложении Avtobys.

Новый способ оплаты удобен тем, что оплата производится на расстоянии путем ввода транспортного кода без сканирования QR-кода; есть возможность удаленной оплаты близкими, для этого достаточно сказать им номер кода транспорта.

Кроме того, ваши близкие смогут оплатить и отправить вам электронный билет по мессенджеру.

Чтобы оплатить по бортовому номеру автобуса, необходимо в мобильном приложении «Avtobys» перейти в раздел «Оплата по бортовому номеру». Затем ввести номер, указанный на наклейках с QR-кодом или на валидаторе в автобусе, выбрать способ оплаты, подтвердить оплату.

Также необходимо знать, что оплата снимается с баланса приложения Avtobys или банковской карты в случае, если банковская карта привязана к приложению.

Пополнить баланс приложения можно через платежные терминалы QIWI, kassa24, интернет-банкинги.

В городской администрации добавили, что оплатить проезд в общественном транспорте столицы можно транспортной картой, сканированием QR-кода, каналом Bluetooth и вводом бортового номера автобуса в мобильном приложении Avtobys и банковской картой банков второго уровня.

Напомним, в столице планируется установить единый тариф на регулярные автомобильные перевозки в размере 110 тенге за одну поездку. На портале «Открытые НПА» недавно опубликован проект постановления об этом.

Также ранее стало известно, что проезд в общественном транспорте столицы возможно оплатить банковской картой.