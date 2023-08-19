Новый вариант коронавируса впервые обнаружили в Британии

В Великобритании впервые обнаружили новый вариант коронавируса с десятками мутаций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

Фото: kazpravda.kz

Новый вариант коронавируса BA.2.86, отличающийся большим числом мутаций, был впервые обнаружен в Великобритании, говорится в заявлении британского Агентства по здравоохранению (UKHSA), опубликованном в пятницу на сайте правительства страны.

Ранее сообщалось, что этот вариант был обнаружен в США, Дании и Израиле.

"Этот вариант был обнаружен в Великобритании в пятницу 18 августа… В настоящий момент подтвержден только один случай у человека без недавней истории путешествий, что подразумевает определенную степень контактного заражения внутри Великобритании", - говорится в документе.

Новый вариант коронавируса имеет "большое число мутаций", однако пока Агентство располагает недостаточным количеством данных для определения степени иммунного ответа организма и тяжести заболевания. По информации газеты Guardian, новый вариант имеет "более 30 мутаций в шиповидном белке".

На настоящий момент в мире обнаружено шесть случаев заболевания BA.2.86 в четырех странах, UKHSA продолжит тщательно отслеживать ситуацию, отмечается в заявлении.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новый вариант COVID-19 BA.2.86 "находится под наблюдением" из-за большого количества мутаций.