Новый владелец ТЭЦ Риддера не оправдал надежд – аким ВКО

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Сегодня в Риддере был объявлен режим ЧС регионального масштаба. Акмимат области указывает на большие недостатки в работе ТЭЦ города и вынужден брать управление ситуацией в свои руки, сообщает Kazpravda.kz.

По словам акима ВКО Даниала Ахметова, новый собственник - компания RNGK - с января не проявил никакой активности.

Вместе с тем, глава региона отметил, что за прошедший период образовалась задолженность свыше 3 млрд тенге, есть серьезные проблемы с поставкой мазута, угля, электроэнергии, оплатой компаниям, которые провели экстренные ремонтно-восстановительные работы.

«Сейчас мы вынуждены взять все управление станции на себя, чтобы обеспечить эффективную работу в режиме, который позволит довести до логического завершения отопительный сезон. Единственный выход - приобретение Риддер ТЭЦ в коммунальную собственность, мы работаем в этом направлении в соответствии с законодательством, и надеюсь, что достигнем позитивных результатов», - сказал Даниал Ахметов.

По его словам, с начала года зафиксировано 67 остановок на ТЭЦ.

Более того, несколько дней назад произошел пожар на 4 и 5 котлах высокого давления, сгорела кабельно-проводниковая продукция, произошел взрыв мелкодисперсной пыли на тракте подачи угля.