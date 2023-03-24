Взрыв на ТЭЦ в очередной раз оставил жителей Риддера без тепла

В настоящее время на ТЭЦ работает лишь 2 котла из 6.

Фото: gov.kz

Очередная авария произошла на риддерской ТЭЦ. Причиной ЧП стал хлопок угольной пыли в галерее топливоподачи рядом с котлом №6, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

По информации ведомства, ЧП произошло в 7.50 23 марта.

«Взрывной волной произошло разрушение ограждающих конструкций площадью около 80 кв. м. Подача угля в котлы восстановлена в 13.00», – говорится в сообщении Минэнерго.

На место командировали руководство Комитета атомного и энергетического надзора и контроля.

«Согласно приказу комиссией проводится расследование технологического нарушения. В состав комиссии вошли представители Комитета, Риддер ТЭЦ и технический эксперт» – рассказали в министерстве.

Результаты расследования будут готовы в течение 10 рабочих дней.

По данным Минэнерго, в настоящее время на ТЭЦ в работе 2 котла из 6, на остальных 4 котлах проводят ремонт. Температура теплосети – 45/35 градусов, при графике 70/46 градусов.

Напомним, с началом отопительного сезона на ТЭЦ Риддера произошла череда аварий. Последней нештатной ситуацией стал пожар на траке подачи угля 19 января. В течение недели здесь подавали уголь вручную, чтобы поддерживать работу котлов и не разморозить город.