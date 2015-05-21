Презентация нового издания состоялась вчера, 20 мая, в Москве, в Государственном доме приемов министерства иностранных дел РФ – великолепном особняке, являющемся объектом культурного и исторического наследия XIX века, – и собрала много гостей. В торжественной церемонии приняли участие министр иностранных дел России Сергей Лавров, посол Казахстана в Российской Федерации Марат Тажин, председатель правления московской городской организации Союза писателей России, первый секретарь исполнительного комитета Международного сообщества писательских союзов Владимир Бояринов, ректор Московского государственного университета академик Виктор Садовничий, директор Фонда культуры, образования и социальных программ Н. Назарбаева­ Канат Саудабаев, народный артист СССР Армен Джигарханян, дуайен дипломатического корпуса, посол Азербайджанской Республики в РФ, народный артист Азербайджана Полад Бюльбюль-оглы, известный тележурналист Максим Шевченко и многие другие видные политики и бизнесмены, известные деятели литературы и искусства, дипломаты, представители научных и академических кругов.Как признался Сергей Плеханов, написав новую книгу, он, по сути, решился представить свой взгляд на жизнь и деятельность Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации как человека и политика. Несмотря на множество книг о Нурсултане Назарбаеве, увидевших свет во многих уголках мира, новое издание, говорили выступавшие во время церемонии презентации, является уникальным в своем роде."Не шелковый путь" – это не только история жизни Нурсултана Назарбаева, но и интересный, мудрый рассказ о построении Первым Президентом нового независимого, процветающего государства. Автор книги анализирует выдающийся личный вклад такого крупного политика международного масштаба, как Нурсултан Назарбаев, в дело укрепления безопасности и сотрудничества в мире.Особую ценность "Не шелковому пути" придает еще и такой факт. По словам Сергея Николаевича, работая над книгой более 15 лет, он смог объездить весь Казахстан, посетить места детства, юности и зрелости главного героя своей новой книги. Он встречался с интересными людьми, беседовал с близкими, помощниками и соратниками Президента Казахстана, встречался и с самим Нурсултаном Абишевичем.С особой внимательностью и тщательностью Сергей Плеханов описывает все этапы жизни своего героя и представляет удивительную и одновременно интересную историю становления Нурсултана Назарбаева, начиная его жизнеописание от сына чабана до политика и лидера мирового масштаба. Особая ценность "Не шелкового пути" также и в том, что книга дает читателю возможность понять, в каких условиях формировалась личность Президента, заглянуть в самую глубь души неординарного и, без сомнения, уникального, талантливого человека с несгибаемой волей, неиссякаемой созидательной энергией, огромным личным мужеством и редким стратегическим предвидением – набор качеств, присущих только истинному Лидеру и созидателю от Бога.Выступавшие на церемонии презентации ученые, политики и люди творчества были единодушны в том, что новая книга позволит не только академическому сообществу, но и широкому кругу читателей увидеть, понять и глубоко прочувствовать те трудности и радости, а также восторг созидания, связанные с основными вехами становления Нурсултана Назарбаева как политика мирового масштаба, которые неразрывно связаны с историей и развитием нового суверенного Казахстана. Автор труда Сергей Плеханов выразил надежду, что ему удалось заглянуть в будущее, которое с народом Казахстана творит и переживает Нурсултан Назарбаев. Президент и Человек, сумевший в непростой и нелегкий излом времени буквально на руинах создать новое государство и привести его к процветанию.Подробности о презентации книги читайте в следующих номерах "КП".Сергей Плеханов – известный российский писатель, автор многих книг и сценариев ряда художественных фильмов. Родился он в 1949 году в Свердловске, окончил МГИМО и Литературный институт им. А. Горького.В конце 70-х годов стал широко известен своими острыми критическими статьями. Перу Сергея Плеханова принадлежит популярный биографический роман о русском писателе-классике Алексее Писемском (1821–1881), вышедший в серии "Жизнь замечательных людей" (1986). В 87-м увидела свет биографическая книга о писателе Сергее Максимове (1831–1901), после большевистского переворота попавшем в черные списки.С. Плеханов также является автором фантастических и приключенческих произведений. Это – роман "Заблудившийся всадник" о борьбе за великокняжеский престол Руси в XI веке, роман "Завтрак на Голгофе" о событиях в Палестине в эпоху Иисуса, повести "Золотая баба" о событиях середины XVIII века на Урале (по ней был снят популярный приключенческий фильм) и "Командировка в тыл" о борьбе с антисоветскими повстанцами на Дальнем Востоке в годы Второй мировой войны. В 1991 году была опубликована книга С. Плеханова "Дело Гдляна. Анатомия политического скандала". С. Плеханов также является автором более 10 книг и многочисленных статей на современные политические и международные темы.…В поисках ответов на вопрос, как и какими темпами должна меняться политико-экономическая система Казахстана, Назарбаев совершил ряд поездок по миру, встречался с видными государственными деятелями Запада и Востока, руководителями транснациональных корпораций и учеными. В результате стало проясняться представление о реалиях современного мира; экономисты и юристы, работавшие по поручению Президента над определением среднесрочных целей молодого государства, в начале 1992 года подготовили документ, озаглавленный "Стратегия становления и развития Казахстана как суверенного государства" и вскоре опубликованный под авторством Президента. Нурсултан Назарбаев и в самом деле играл руководящую роль в обсуждениях проекта, многое переписывал и редактировал, прежде чем "Стратегия" была опубликована и представлена на рассмотрение Верховным Советом.Рассчитанный на три года план построения основ современного государства был в штыки принят частью депутатов, одной ногой еще стоявших в советском прошлом. Им трудно было принять отказ от социалистических принципов построения экономики, вызывала неприятие сама идея передачи предприятий в частные руки. Учитывая такие настроения большей части депутатского корпуса, Президент постарался избежать придания экономическим переменам какой-либо идеологической окраски: "В Казахстане будет не либеральный или народный капитализм, не истинный или модернизированный социализм, а просто нормальное демократическое общество с многоукладной рыночной экономикой, открывающее каждому человеку равные возможности самостоятельного выбора и экономического самоопределения в реализации своих экономических, социальных, национальных и политических интересов, общество, где будут верховенствовать закон, воля народа и здравый смысл, а предприимчивые и трудолюбивые станут состоятельными и зажиточными гражданами". Но бдительные критики все же усматривали в "Стратегии" курс на построение капитализма. Тех, кто вырос в условиях советской уравниловки, пугали перспективы роста социального неравенства.Еще большее сопротивление оказывалось намерению открыть двери для иностранного капитала, которое ясно проявилось в ходе переговоров с американским "Шевроном" об освоении крупного месторождения нефти на Каспии.Вызывало у депутатов настороженность и заявленное намерение строить сильную президентскую власть. После многолетней горбачевской вольницы, когда народные избранники привыкли красоваться на экранах телевизоров и по делу и без дела "полоскать" Президента и Правительство, призыв к конструктивной работе воспринимался чуть ли не как возврат к тоталитаризму. Так было почти во всех постсоветских государствах. В Казахстане положение усугублялось тем, что Парламент был сформирован еще при советской власти и коммунисты составляли в нем большинство. Хотя коммунистическая партия самораспустилась, и в стране не возникло сколько-нибудь влиятельных общественно-политических объединений, все же в советах всех уровней – от районных и областных до Верховного Совета – продолжало сохраняться консервативное ядро, настороженно относившееся к попыткам "продажи родины" и покушениям "частников" на государственную собственность, которую еще недавно именовали "общенародной".До новых выборов, которые должны были состояться только в 1995 году, о согласованной работе Президента и Парламента говорить не приходилось. Законы, необходимые для проведения в жизнь "Стратегии", не принимались, дебаты по ним продолжались месяцами.Примерно такая же ситуация сложилась в России, где противостояние Парламента и Президента приобрело особую остроту. Ельцин попытался приостановить действие Конституции и ввести "особый порядок управления" страной – это следовало из его телевизионного обращения к народу 20 марта 1993 года. Но Конституционный суд объявил его действия незаконными и ему пришлось отступить. Однако признавать свое поражение Президент не желал и решил добиться своего с помощью референдума; перед избирателями были поставлены вопросы о доверии Президенту, Парламенту, об одобрении проводимой Президентом политики. Исход голосования оказался ничейным. И тогда Ельцин и его команда все-таки решились на государственный переворот. 21 сентября появился президентский указ за номером 1400, которым предписывался роспуск съезда народных депутатов и Верховного Совета. Конституционный суд признал эти действия неконституционными, это означало автоматическое отрешение главы государства от власти. Последовавшее затем противостояние привело к расстрелу парламента из танков, убийству множества его сторонников, аресту депутатов, запрету оппозиционных печатных изданий и проведению в пожарном порядке выборов во вновь учрежденный представительный орган – Государственную Думу. Этими действиями Ельцин и его группировка опозорили себя и обнажили цинизм "демократических сил", что вызвало апатию в народе и привело к провалу рыночных реформ. Вместо государства равных возможностей возникло царство олигархии, опирающееся на механизм манипулирования и всеобщей коррупции. Через два года после этих событий рейтинг Ельцина составлял 7%, и только беззастенчивая фальсификация результатов выборов позволила ему остаться в Кремле на второй срок.Назарбаев не хотел повторять подобного сценария. По своей природе он никогда не был настроен на разрушение, всегда ощущал удовлетворение только от созидательной деятельности. Но и депутаты, напуганные событиями в России, не желали доводить противостояние до крайностей. В такой обстановке Президент сделал непредсказуемый ход. Его сторонники в советах, составлявшие меньшинство, начали слагать с себя полномочия. Когда об этом заявили больше четверти депутатов, система представительной власти всех уровней была парализована. Более половины депутатов Верховного Совета также сложили свои полномочия: Верховный Совет вынужден был объявить о самороспуске. Это произошло в декабре 1993 года. При этом было проголосовано и принято постановление о передаче всех властных полномочий Президенту до формирования нового состава Парламента.В этих событиях вновь ясно проявился политический почерк Нурсултана Назарбаева. Он и в горбачевские времена олицетворял собой умеренность, так не свойственную эпохе крутых перемен, когда в особой цене были демагогия и популизм. В отличие от Ельцина, который и после завоевания власти остался митинговым политиком, Назарбаев постоянно демонстрировал центристскую позицию. Это был не столько продуманный политический выбор, сколько проекция черт личности на политический процесс. На фоне парламентских нарциссов, ставивших самолюбование выше интересов избирателей, которым присягали по всякому поводу, он демонстрировал удивительную выдержку. Ни одного решения Президент не принял, пойдя на поводу собственных эмоций, хотя такое было бы извинительно в силу усталости. В те месяцы, которые предшествовали самоликвидации Верховного Совета, Президент присутствовал почти на всех его заседаниях, постоянно выступал в защиту тех или иных законопроектов, отражал нападки левых и националистов. Возвращаясь после бурных дебатов в свою резиденцию поздним вечером, он садился за рабочий стол, чтобы разобраться с накопившимися делами, выслушать доклады министров и помощников. Заканчивался его рабочий день далеко за полночь. И так продолжалось неделями, месяцами. Так что пауза, наступившая после прекращения деятельности Верховного Совета, была использована им для наверстывания того, что не удалось сделать за предыдущий период. Это было не время отдыха, скорее – передышка. Ибо Парламент, сформированный после мартовских выборов 1994 года, был настроен не менее воинственно, чем почивший советский. За время трехмесячного отсутствия представительного органа Президентом было выпущено несколько десятков указов, имевших силу законов. Серией этих актов было положено формирование рыночной экономики.…Современному Казахстану определенно повезло родиться в тот момент, когда потерпел крушение опыт демократизации по-горбачевски. Будучи, как и республики Средней Азии, обществом более традиционным, даже патриархальным, Казахстан на несколько шагов отставал от тех регионов, где резкое открытие шлюзов политического контроля вызвали потоп и крушение прежней системы. В тот момент, когда и Казахстан стал "созревать" до той кондиции, при которой погрузились в хаос западные части Советского Союза, у руля оказался Лидер, умудренный участием в политическом процессе, не обеспеченном ясно сформулированными целями. Второй исторической удачей для молодого государства стало то, что этот Лидер обладал ясным сознанием исчерпанности советской модели. На словах и другие главы вновь образованных государств заявляли об этом, но по своей внутренней сущности оставались носителями старого тоталитарного сознания. Оттого таким мучительным оказался для руководимых ими стран переходный период.Назарбаев решительно повернул штурвал, уводя государство с гибельного курса, на который его толкала немногочисленная, но горластая прослойка политиканов, появившаяся в условиях анархии, нараставшей в последние два года горбаческих метаний от демократии к диктатуре, от заискивания перед коммунистической партией к ее разрушению. Отрицательный опыт, полученный в этот период, а также уроки, извлеченные из неуклюжих маневров Ельцина и других собратьев по СНГ, были переосмыслены Назарбаевым и преобразованы в лаборатории его мысли, в хорошо продуманный эволюционный проект.…Во время одной из встреч Президента с народом кто-то из толпы назвал его Елбасы. По-казахски "ел" – многозначное понятие: народ, страна, земля. "Бас" – голова, главный, генеральный, высший. То есть елбасы – глава народа, страны. В английском языке есть аналог – лидер. В русском – древнее слово "вождь". В сталинский период его затерли как разменную монету, но в прежние времена это слово использовали поэты и публицисты для возвышенного обозначения военных героев и царей. Так что вождь кажется наиболее близким аналогом того слова, которое пришло на ум неизвестному мне селянину, увидевшему Президента на расстоянии вытянутой руки.Высказанное от чистого сердца подхватили журналисты, писатели – по прошествии лет даже спорить стали, кто первый новый "титул" придумал. Оппозиционные блогеры, иные участники интернет-форумов клянут пишущую братию за лизоблюдство. Но слово, пущенное в оборот, живет своей жизнью и у подавляющего большинства граждан отторжения не вызывает, его приемлет менталитет казахов, веками почитавших старших, умудренных жизненным опытом людей, хранителей знания, справедливых судей и племенных старейшин. Эти особенности национального сознания обеспечили сплочение народа в тяжелый период разрухи, неразумно было бы думать, что такие качества никогда больше не пригодятся стране и надо изжить их во имя новых ценностей индивидуализма.Как к слову и к частоте его употребления не относись, оно отражает реальное положение вещей: Назарбаев действительно стал вождем (от слова "вести"). Именно он формулирует цели и выбирает направление движения страны. Задав инерцию развития на этапе ее становления, он определил вектор, по которому Казахстан будет идти еще долго, годы и десятилетия. Так что место в истории Елбасы себе обеспечил.Если реализуется его идея о Вечном народе (Мәңгілік Ел), то не надо быть пророком, чтобы предсказать: определение мәңгілік станет когда-нибудь неотъемлемой частью титула вождя-основоположника. Как стало неоспариваемой исторической реальностью возвышенно-поэтическое величание основателя новой Турции Ататюрком.