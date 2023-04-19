Смаилов рассказал о планах нарастить производство ГСМ в Казахстане

Правительство предпринимает меры, которые позволят получить дополнительно до 4 млрд куб. м товарного газа в год.

Фото: пресс-служба Правительства РК

О планах по наращиванию производства ГСМ рассказал Алихан Смаилов на совещании по социально-экономическому развитию страны под председательством главы государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра РК.

По его словам, в газовой сфере приняты законодательные нормы, которые позволят получить дополнительно до 4 млрд кубометров товарного газа в год.

«Для покрытия нехватки ГСМ на внутреннем рынке планируется расширение мощности Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн тонн в год. Для его загрузки сырьем планируется реализовать проекты расширения нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь», – сказал премьер-министр.

Он напомнил, что в текущем году будет начато строительство нового газоперерабатывающего завода в городе Жанаозен мощностью 900 млн кубометров. Кроме того, в сфере нефтегазохимии реализуется проект по производству бутадиена и его производных мощностью 319 тыс. тонн в год.

В настоящее время ведется проектирование комплекса по производству полиэтилена мощностью 1,2 млн тонн в год. Общий объем инвестиций составит $8,7 млрд.