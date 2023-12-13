Ноябрь стал одним из экстремально теплых за всю историю метеонаблюдений в Казахстане

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Аменова Дана
Корреспондент

Синоптики Казгидромета проанализировали погодные изменения последнего месяца осени, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Как сообщается, большую часть месяца при западном и юго-западном переносе теплых воздушных масс из районов Ирана и Средиземного моря температурный фон на территории Казахстана превысил норму на 3-10°. При таких высоких аномалиях были достигнуты и перекрыты рекорды максимальной температуры воздуха прошлых лет.

За всю историю метеонаблюдений ноябрь этого года стал одним из экстремально теплых. Пик тепла наблюдался в период 17-18 ноября.

«17 ноября: в Таразе максимальная температура воздуха составила +26,1°С, был перекрыт рекорд 1999 года (+18,6°С), в Шымкенте  +27,3°С, последний раз рекорд наблюдался в 2001 году (+26,5°С). В Кызылорде температура воздуха составила +22,0°С, перекрыв рекорд 1999 года (+13,3°С), в  Караганде +16,4°С, перекрыт рекорд 2001г. (+13,5°С). В Алматы 18 ноября воздух прогрелся до +23,6°С, последний раз абсолютный максимум составил +19,3°С в 2001 году», — отметили в Казгидромете.

Также метеорологи добавили, что в течение месяца по территории Казахстана наблюдалось частое выпадение осадков различной интенсивности и характера в виде дождя и снега. Кроме того, на большей части страны наблюдались туман, гололедные явления, усиление ветра и низовая метель.

В Астане норма среднемесячной температуры воздуха за ноябрь составляла -5.2°. Фактическая температура месяца по данным наблюдений была 2.2°, что выше нормы на +7.4°. Это рекорд.

«Самая высокая температура воздуха наблюдалась днем 8 ноября и составила +11,9°С, тем самым был перекрыт рекорд 1990 года, когда столбик термометра поднимался до отметки +2,4°С. Осадков выпало 37 мм, при норме за месяц 29 мм, что составило 127% от нормы. 18 ноября в Астане днем ветер усиливался в Сарыаркинском районе до 23 м/с, в Есильском районе - до 29 м/с, в Алматинском районе -  до 31 м/с», — заключили синоптики.

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