Нравственный выбор – так можно оценить 19 марта 2023 года для каждого гражданина Казахстана, обладающего активным избирательным правом
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Марат Когамов, доктор юридических наук, профессор, почетный юрист РК (КАЗГЮУ им. М. Нарикбаева)
Будучи конкретной формой управления народом делами государства, выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов страны следует рассматривать в качестве очередного принципиального события в жизни общества и государства. Вполне логично, что активное участие граждан страны в данной кампании, без всякого сомнения, имеет далеко идущие последствия для страны и народа.