Нравственный выбор – так можно оценить 19 марта 2023 года для каждого гражданина Казахстана, обладающего активным избирательным правом

Мажилис Парламента, маслихаты, в отличие от иных ветвей государственной власти, также являются реальными источниками концентрации и выражения воли народа, закладывающими законодательные основы политичес­кого, юридического, экономического развития нашей страны. Иначе говоря, мы, народ, отбираем на данном этапе нашей истории новое поколение представительной (законодательной) ветви власти в центре и на местах.

Сначала на Мажилис Парламента, затем Сенат, а потом маслихаты страны Конституция возлагает миссию по принятию качественных, эффективных законов и иных правовых актов, полноценное исполнение которых становится уже функцией Правительства, центральных государственных и местных исполнительных органов власти. Таким образом, отбор кандидатов в состав нового Мажилиса Парламента, маслихатов страны будет во многом зависеть от нашего с вами прямого участия в предстоящих выборах и от личного решения каждого.

Для такого шага созданы необходимые условия: все партии, их кандидаты, кандидаты по одномандатным округам находятся в одинаковом политико-правовом положении. Успех данных лиц (главным образом кандидатов по партийным спискам), а также одномандатников станет реальной оценкой их роли и места в обществе и государстве, честного отношения к предыдущему развитию национальной государственности. Об этом не стоит забывать никому.