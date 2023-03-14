Нравственный выбор – так можно оценить 19 марта 2023 года для каждого гражданина Казахстана, обладающего активным избирательным правом

Общество
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Марат Когамов, доктор юридических наук, профессор, почетный юрист РК (КАЗГЮУ им. М. Нарикбаева)

Будучи конкретной формой управления народом делами государства, выборы депутатов Мажилиса Парламен­та и маслихатов страны следует рассмат­ривать в качестве очередного принципиального события в жизни общества и государства. Вполне логично, что активное участие граждан страны в данной кампании, без всякого сомнения, имеет далеко идущие последствия для страны и народа.

Фото: Kazpravda.kz

Мажилис Парламента, маслихаты, в отличие от иных ветвей государственной власти, также являются реальными источниками концентрации и выражения воли народа, закладывающими законодательные основы политичес­кого, юридического, экономического развития нашей страны. Иначе говоря, мы, народ, отбираем на данном этапе нашей истории новое поколение представительной (законодательной) ветви власти в центре и на местах.

Сначала на Мажилис Парламента, затем Сенат, а потом маслихаты страны Конституция возлагает миссию по принятию качественных, эффективных законов и иных правовых актов, полноценное исполнение которых становится уже функцией Правительства, центральных государственных и местных исполнительных органов власти. Таким образом, отбор кандидатов в состав нового Мажилиса Парламента, маслихатов страны будет во многом зависеть от нашего с вами прямого участия в предстоящих выборах и от личного решения каждого.

Для такого шага созданы необходимые условия: все партии, их кандидаты, кандидаты по одномандатным округам находятся в одинаковом политико-правовом положении. Успех данных лиц (главным образом кандидатов по партийным спискам), а также одномандатников станет реальной оценкой их роли и места в обществе и государстве, честного отношения к предыдущему развитию национальной государственности. Об этом не стоит забывать никому.

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