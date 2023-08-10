Нурлана Масимова осудили к 10 годам лишения свободы

Общество
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В павлодарском специализированном межрайонном суде по уголовным делам вынесен обвинительный вердикт присяжных и приговор бывшему начальнику ДП Павлодарской области Нурлану Масимову, его экс-заместителю Дамиру Сиразидимову и предпринимателю Евгению Евковичу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Скриншот с видео Антикоррупционной службы

"Масимова Нурлана Мырзахановича признать виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 4 статьи 366 (взятка в особо крупном размере), пунктом 2 части 4 статьи 189 (хищение вверенного имущества в особо крупном размере группой лиц), частью 1 статьи 392 Уголовного кодекса РК (незаконное пересечение государственной границы)", – говорится в приговоре, оглашенном судьей Нурланом Каирбековым.

По каждому пункту обвинения назначено наказание в виде лишения свободы.

"Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности", – говорится в судебном акте.

Также одной из мер стала конфискация имущества в виде деревянного сруба и бани в поселке Акши Алакольского района Алматинской области и 16 млн тенге, затраченных на ремонт дома в Алматы, где Нурлан Масимов жил со своей семьей.

"На основании статьи 49 УК РК подготовить представление о лишении подсудимого Масимова специального звания генерала-майора полиции и государственной награды – ордена "Айбын" II степени", – продолжил Нурлан Каирбеков.

В счет отбытого наказания Масимову будет зачислено время пребывания под арестом.

Остальных подсудимых присяжные также посчитали виновными. Дамиру Сиразидимову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, приговором его также лишили специального звания "полковник полиции". Его осудили за посредничество во взятке и хищении вверенного имущества в особо крупных размерах. А для предпринимателя Евгения Евковича, которого обвиняли в хищении (ст.189 ч.4 п2 УК РК) – 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества в виде автомобиля. Обоих взяли под стражу в зале суда.

Кроме того, судом удовлетворен иск департамента полиции о взыскании материального ущерба на 421 млн тенге

По данным обвинения, в апреле 2020 года начальник департамента полиции Нурлан Масимов дал указание заместителю по финансовой части Дамиру Сиразидимову найти доверенное лицо. А именно предпринимателя, который на безвозмездной основе осуществит для него строительство двухэтажного коттеджа и бани из сруба в поселке Акши Алакольского района Алматинской области, а также выполнит ремонт цокольного этажа с переоборудованием под сауну и комнату отдыха в доме в Алматы. За что Масимов якобы пообещал помочь выиграть конкурс при проведении госзакупок департаментом полиции Павлодарской области. В 2020 году на закуп касок, бронежилетов, щитков и резиновых палок было выделено более 600 млн тенге. Победителем в тендере стала фирма Евковича, освоившая данную сумму. Однако, по данным следствия, на закуп было потрачено гораздо меньше средств, в результате государству нанесен ущерб в 423 млн тенге.

Сам Нурлан Масимов заявлял, что признает вину лишь в пересечении границы. Он и его защитники называли дело сфабрикованным "из-за фамилии". Адвокаты подсудимых в ходе судебного разбирательства неоднократно указывали на допущенные, по их мнению, многочисленные ошибки в ходе следствия.

22 апреля 2022 года Антикоррупционная служба Павлодарской области начала досудебное расследование в отношении генерал-майора полиции Нурлана Масимова. Он был объявлен в розыск.

13 июля Нурлан Масимов был задержан на территории Восточно-Казахстанской области при попытке пересечь государственную границу с Россией по поддельным документам.

6 января 2023 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Павлодарской области началось предварительное слушание по делу Нурлана Масимова.

7 января стало известно, что материалы дела экс-начальника ДП Павлодарской области СМУС вернул в прокуратуру для устранения нарушений.

2 февраля сообщалось, что дело Нурлана Масимова снова отправили в уголовный суд Павлодара.

#суд #приговор #коррупция #Павлодарская область #Нурлан Масимов

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