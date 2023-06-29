Нурсултан Назарбаев утратил очередной статус

Сенат на пленарном заседании одобрил Закон «О профессиональных квалификациях» с сопутствующими поправками. Таким образом, закон считается принятым Парламентом и направляется на подпись главе государства, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Как отметил сенатор Талгат Жунусов, в целях реализации поручений президента сопутствующими поправками вносятся изменения и дополнения в части определения полномочий главы государства по созданию Высшего попечительского совета автономных организаций образования в соответствии с законом о статусе «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд».

Таким образом, возглавлявший высшие попечительские советы в «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд» экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утратил данный статус.