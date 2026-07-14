Нуржан Жумабай – чемпион мира

Спорт
Абзал Камбар

Наша школа тяжелой атлетики снова доказала свое превосходство на международной арене. На завершающемся в колумбийском городе Кали юношеском чемпио­нате мира Нуржан Жумабай завоевал золотую медаль.

Выступая в весовой категории до 88 кг, 15-летний казахстанец продемонстрировал феноменальную подготовку и железную выдержку. По итогам двоеборья Нуржан поднял 348 кг (155 кг в рывке и 193 кг в толчке). Главным украшением выступления нашего атлета стало второе упражнение: подняв 193 килограмма, Жумабай обновил мировой рекорд среди юношей в толчке! Второе место и серебряную медаль здесь завоевал представитель Испании Эрик Гуадамуд с результатом 344 кг (156 + 188). Бронзовую награду получил мексиканец Хосе Мантилья, набравший в сумме 335 килограммов (151 + 184).

Отметим, что успех Жумабая стал продолжением удачной серии нашей сборной в Кали: ранее бронзовым призером турнира в категории до 79 кг стал Ернур Мырзахмет с итоговым результатом в 304 кг (142 + 162 кг).

#тяжелая атлетика #Спорт #Нуржан Жумабай

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