Сегодня мы живем в условиях Таможенного союза. Это еще «подросток», но, если говорить о его достижениях, нужно констатировать: произошло невероятное – устранены все таможенные границы, товары движутся без таможенного оформления, без таможенного контроля на огромном пространстве, где проживают 170 миллионов потребителей.

У нас даже терминология изменилась: мы не говорим о внешней торговле между нашими государствами, мы теперь говорим о взаимной торговле.

Есть наднациональный орган – Евразийская экономическая комиссия, от которого отнюдь немало пользы. Теперь ни одно из наших национальных правительств не может отменять ставки таможенных пошлин, подписывать торговые договоры и соглашения, вводить защитные меры. Все это – огромный позитив!

Конечно, появились и новые вызовы. Если в области внешнеэкономических связей степень нашей интеграции достаточно высока, то в области макроэкономической внутренней политики векторы не всегда совпадают. Но это естественно, ведь аналогичные процессы происходят и на национальных рынках, где интересы отдельных производителей существенно разнятся. Так и интересы партнеров по Таможенному союзу могут быть разными. Главное, чтобы мы находили по ним компромиссные решения.

Говоря о Таможенном ­союзе, необходимо отметить существенное отличие нашей взаимной торговли – ее структура лучше, чем структура внешней торговли. Да, пока в ней все-таки преобладают сырьевые, необработанные товары, но доля готовой продукции, машино-технической, во взаимной торговле выше, чем в торговле с третьими странами.

Укреплению тенденции может и должно способствовать развитие производственных кооперационных связей, выстраивание производственных цепочек. Только так можно сегодня обеспечить конкурентоспособность. В настоящее время более 10 тысяч российских предприятий зарегистрированы в Казахстане. Это тоже очень интересная тенденция, которая говорит о том, что происходит конкуренция юрисдикций. Хорошо это или плохо? Вообще, любая конкуренция с точки зрения предпринимательства – позитивное явление. Я думаю, что в формировании Евразийского экономического союза нужно учитывать и этот момент.

Создавая ЕАЭС, мы смотрим на имеющиеся примеры. Пока единственный пример подобного рода полноценного объединения – Европейский союз. Но нам нужно изучать не только его достижения, но и недостатки. Полагаю, две вещи, которые привели ЕС к тому положению, в котором он находится сегодня, нам допустить нельзя. Первая очень серьезная ошибка – бездумное расширение, когда абсолютно неготовые экономики ряда стран Центральной и Восточной Европы были приняты в ЕС в угоду по политическим соображениям. Они не готовы были работать в утвержденных условиях и потянули Европейский союз вниз. Второй момент: интеграция не может быть «наполовину». Это как езда на велосипеде – как только вы перестаете крутить педали, вы либо останавливаетесь, либо падаете. Интеграция не может останавливаться, значит нужно «выравнивать» все ее аспекты, уровень налогообложения, фискальную политику и т. д., в общем – двигаться вперед.

Георгий ПЕТРОВ,

вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ