Нужно увести сайгаков в сторону их исторического обитания – аким

Деньги нужно изыскать

Вокруг дальнейшей судьбы сайгаков действительно развернуты бесконечные дискуссии и зачастую неконструктивные, что подчеркнул в своем выступлении Глава государства на заседании Правительства.

Между тем степная антилопа всегда сосуществовала рядом с людьми. Многие старожилы помнят наплыв этих животных во время освоения целины, в 50-е годы прошлого столетия, однако такой их численности, как сегодня, конечно же, не было.

Природные места обитания сайгаков сосредоточены на заповедных территориях Егиндыкольского и Коргалжынского районов Акмолинской области. В этих регионах располагались так называемые заказники – охраняемые природные территории, где в большом количестве имелись водоемы, вокруг которых строились плотины, котлованы, содержавшиеся в надлежащем порядке. Однако со временем эти гидросооружения были разрушены, а водоемы, соответственно, высохли. Этим, по-моему, и объяс­няется миграция сайги в другие регионы. Они вынуждены были уйти поближе к воде – Терсокану, Ишиму, Жабаю и другим водным источникам.

Безусловно, поголовье сайги возросло, и это не может не радовать. Однако я не припомню такого числа животных, максимум их поголовье достигало 5–6 тыс. А сейчас только в одном Атбасарском районе по периметру в 400 км насчитывается около 100 тыс. сайгаков! Аграрии несут огромные экономические потери. Чтобы защитить свои пахотные земли, каждое фермерское хозяйство вынуждено приобретать до 10 мотоциклов, сооружая таким образом, защитные заслоны. В ход идет и другая техника. Однако, помимо финансовых, крестьяне несут и физические потери, пытаясь отогнать стада сайгаков, люди получают увечья из-за быстрой хаотичной езды по бездорожью.

В прошлом году в районе от потравы сайгаков пострадало около 26 тыс. га. А сегодня уже около 20 тыс. га полностью непригодны к уборке, и это только начало.

Профильному ведомству необходимо безотлагательно разработать комплекс мероприятий и в первую очередь восстановить водопои. Необходимо увести популяцию животных в сторону их исторического обитания. И делать это нужно в срочном порядке, уже нынешним летом.

Продумать нужно вопрос и об организации заграждений. Все начинают сразу считать деньги, расценивая это как особо затратные меры. Понятно, что на эти цели необходимы средства, и немалые, но если государство заботится о данном виде животных, деньги нужно изыскать.