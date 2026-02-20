Нужны новые форматы Статьи,Творчество 20 февраля 2026 г. 7:40 6 Виктория Вовк Almaty Gallery успешно работает с 2018 года фото Юрия Беккера Государственная художественная галерея – это арт-пространство нового уровня. Здесь придерживаются принципа, что искусство не должно быть привилегией – оно должно оставаться нормой созидания и поддержки тех, кто несет в нашу жизнь свет просвещения особого рода: искусство в его первородном значении и культуру в самом широком смысле. Более шести лет руководит Almaty Gallery выпускница КазНАИ им. Т. Жургенова, художник и искусствовед Наргиз Алибекова. – Сегодня Almaty Gallery – творческое пространство с узнаваемым республиканским и международным именем, – говорит она. – Это успешный продукт интеграции, наглядный пример партнерства акимата Алматы и большого творческого сообщества. Здесь государственная галерея и бесплатный зал, куда художник приходит не как проситель, а как профессионал, который приносит свои работы, а мы выполняем свою часть договора – предоставляем площадку. Поэтому разговор о культуре перестает быть разговором о «рынке картин» и возвращается к тому, чем он должен быть в зрелом обществе, – к смыслу, творческому поиску, воспитанию вкуса. В Almaty Gallery каждый вернисаж – событие. Не смена экспозиции по календарю, а повод собрать людей в одном месте для разговора о смыслах и формах. Наргиз Алибекова подчеркивает, любая художественная галерея – живой организм: меняются времена, взгляды на искусство, вместе с ними неизбежно меняются и формы работы. За прошедшие годы галерея стала площадкой, где реализуются самые разные творческие идеи и естественно соединяются музыка и живопись, танец и дизайн, визуальное искусство и кинематограф. Само время, считает она, диктует правила интеграции, поэтому данная арт-площадка превратилась в место встреч искусствоведов, художников, музыкантов, танцоров... – Я в первую очередь профессиональный художник и искусствовед, – продолжает Наргиз. – Академическое образование получила в Казахстане, стажировалась в Санкт-Петербурге – в Академии художеств имени Ильи Репина. Затем были стажировки в Италии, Турции, Китае. Так что мне есть с чем сравнивать. Но самое ценное для меня – учителя, которые научили меня понимать и писать. Горжусь, что лично знала и общалась с Гульфайрус Исмаиловой, училась в мастерской народного художника СССР Канафии Тельжанова. Сегодня я понимаю, что, видя Мастера каждый день на занятиях, мы до конца не осознавали, какой подарок дала нам судьба – учиться у него. Рада, что, когда снимали документальный фильм о Тельжанове, удалось сказать о нем добрые слова. Руководитель галереи признается, что из-за занятости сейчас уделяет живописи меньше времени, однако отмечает важный для себя факт: при открытии президентского терминала международного аэропорта Алматы ее крупная работа «Шара Жиенкулова. В ритме танца» была приобретена для постоянной экспозиции и размещена в основном зале – там, где первые лица государств и гости страны, прибывая в Казахстан, знакомятся с культурой через представленные произведения. Художнику интересны люди и характеры, поэтому она пишет портреты исторических личностей. Одну из таких работ – «Хан Абулхаир» – приобрел исторический музей города Актобе. Добавим, что Наргиз Алибекова выделяет образ Бопай-ханым, супруги хана Абулхаира, к образу которой не раз возвращалась в своем творчестве, считая ее знаковой фигурой Казахского ханства. Стоит отметить, что открытие такого рода художественного пространства при участии государства принципиально меняет взгляд на многие вещи. Креативная индустрия помогает воспитывать вкус, укреплять культурную самостоятельность, закладывать основы реальных человеческих ценностей. Там, где вместе сосуществуют основа и созидательность, рождаются привычки к сложному, а вместе с ними – ответственному отношению к самобытному культурному коду. Не подражать, а творить новое на благо дня сегодняшнего и будущих поколений. – Ежегодно мы получаем больше пятидесяти заявок, и поток молодых авторов – не статистика, а живой материал, который можно и нужно отбирать, вести, взращивать, – говорит Наргиз Алибекова. – Almaty Gallery – не витрина, а мастерская в самом широком смысле слова. Для города большими событиями становятся юбилейные выставки династии Аканаевых – заслуженных деятелей Амандоса Аканаева, Нэлли Бубэ. Их дело продолжили дети и внуки, которые тоже у нас выставляют свои работы. Мы делали выставки памяти ушедших мэтров – народных художников Канафии Тельжанова, Абылхана Кастеева, Евгения Сидоркина, Гульфайрус Исмаиловой и других. И, конечно, у нас выставляются молодые художники. Галерея активно и плодотворно сотрудничает с Союзом художников, Академией искусств, художественным институтом КазНПУ, университетом «Туран» – студенты часто проходят практику в стенах галереи. О наших мероприятиях можно говорить бесконечно: их делает слаженный коллектив Almaty Gallery – люди, которые действительно знают свое дело. За эти годы мы организовали и более пятнадцати международных проектов. Государство дает базис, сообщество наполняет его смыслом, и возникает то редкое равновесие, ради которого вообще стоит строить культурный слой и камертоны, по которым он может сверяться, – храмы муз, театры и прочую инфраструктуру. Искусство не живет по табелю. Галерея – не кабинет, она открывается тогда, когда это удобно зрителю, и закрывается, когда разговор исчерпан. Поэтому творческому коллективу сегодня нужно ровно то, что логично вытекает из самого «культурного договора»: чуть меньше административной зарегулированности и чуть больше свободы, необходимой для подлинного творческого процесса. #искусство #галерея #Almaty Gallery #Наргиз Алибекова