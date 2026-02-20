Государственная художественная галерея – это арт-пространство нового уровня. Здесь придерживаются принципа, что искусство не должно быть привилегией – оно должно оставаться нормой созидания и поддержки тех, кто несет в нашу жизнь свет просвещения особого рода: искусство в его первородном значении и культуру в самом широком смысле.

Более шести лет руководит Almaty Gallery выпускница КазНАИ им. Т. Жургенова, художник и искусствовед Наргиз Алибекова.

– Сегодня Almaty Gallery – творческое пространство с узнаваемым республиканским и международным именем, – говорит она. – Это успешный продукт интеграции, наглядный пример партнерства акимата Алматы и большого творческого сообщества. Здесь государственная галерея и бесплатный зал, куда художник приходит не как проситель, а как профессионал, который приносит свои работы, а мы выполняем свою часть договора – предоставляем площадку. Поэтому разговор о культуре перестает быть разговором о «рынке картин» и возвращается к тому, чем он должен быть в зрелом обществе, – к смыслу, творческому поиску, воспитанию вкуса.

В Almaty Gallery каждый вернисаж – событие. Не смена экс­позиции по календарю, а повод собрать людей в одном месте для разговора о смыслах и формах.

Наргиз Алибекова подчеркивает, любая художественная галерея – живой организм: меняются времена, взгляды на искусство, вмес­те с ними неизбежно меняются и формы работы. За прошедшие годы галерея стала площадкой, где реализуются самые разные творческие идеи и естественно соединяются музыка и живопись, танец и дизайн, визуальное искусство и кинематограф. Само время, считает она, диктует правила интеграции, поэтому данная арт-площадка превратилась в место встреч искусствоведов, художников, музыкантов, танцоров...

– Я в первую очередь профессиональный художник и искусствовед, – продолжает Наргиз. – Академическое образование получила в Казахстане, стажировалась в Санкт-Петербурге – в Академии художеств имени Ильи Репина. Затем были стажировки в Италии, Турции, Китае. Так что мне есть с чем сравнивать. Но самое ценное для меня – учителя, которые научили меня понимать и писать. Горжусь, что лично знала и общалась с Гульфайрус Исмаиловой, училась в мастерской народного художника СССР Канафии Тельжанова. Сегодня я понимаю, что, видя Мастера каждый день на занятиях, мы до конца не осознавали, какой подарок дала нам судьба – учиться у него. Рада, что, когда снимали документальный фильм о Тельжанове, удалось сказать о нем добрые слова.

Руководитель галереи признается, что из-за занятости сейчас уделяет живописи меньше времени, однако отмечает важный для себя факт: при открытии президентского терминала международного аэропорта Алматы ее крупная работа «Шара

Жиенкулова. В ритме танца» была приобретена для пос­тоянной экспозиции и размещена в основном зале – там, где первые лица государств и гости страны, прибывая в Казахстан, знакомятся с культурой через представленные произведения.

Художнику интересны люди и характеры, поэтому она пишет портреты исторических личностей. Одну из таких работ – «Хан Абулхаир» – приобрел исторический музей города Актобе. Добавим, что Наргиз Алибекова выделяет образ Бопай-ханым, супруги хана Абулхаира, к образу которой не раз возвращалась в своем творчест­ве, считая ее знаковой фигурой Казахского ханства.

Стоит отметить, что открытие такого рода художественного пространства при участии государства принципиально меняет взгляд на многие вещи. Креативная индуст­рия помогает воспитывать вкус, укреплять культурную самостоя­тельность, закладывать основы реаль­ных человеческих ценностей. Там, где вместе сосуществуют основа и созидательность, рождаются привычки к сложному, а вместе с ними – ответственному отношению к самобытному культурному коду. Не подражать, а творить новое на благо дня сегодняшнего и будущих поколений.

– Ежегодно мы получаем больше пятидесяти заявок, и поток молодых авторов – не статистика, а живой материал, который можно и нужно отбирать, вести, взращивать, – говорит Наргиз Алибекова. – Almaty Gallery – не витрина, а мастерская в самом широком смысле слова. Для города большими событиями становятся юбилейные выставки династии Аканаевых – заслуженных деятелей Амандоса Аканаева, Нэлли Бубэ. Их дело продолжили дети и внуки, которые тоже у нас выс­тавляют свои работы. Мы делали выставки памяти ушедших мэтров – народных художников Канафии Тельжанова, Абылхана Кастеева, Евгения Сидоркина, Гульфайрус Исмаиловой и других. И, конечно, у нас выс­тавляются молодые художники. Галерея активно и плодотворно сотрудничает с Союзом художников, Академией искусств, художественным институтом КазНПУ, университетом «Туран» – студенты часто проходят практику в стенах галереи. О наших мероприятиях можно говорить бесконечно: их делает слаженный коллектив Almaty Gallery – люди, которые действительно знают свое дело. За эти годы мы организовали и более пятнадцати международных проектов.

Государство дает базис, сообщество наполняет его смыслом, и возникает то редкое равновесие, ради которого вообще стоит строить культурный слой и камертоны, по которым он может сверяться, – храмы муз, театры и прочую инфраструктуру. Искусство не живет по табелю. Галерея – не кабинет, она открывается тогда, когда это удобно зрителю, и закрывается, когда разговор исчерпан. Поэтому творчес­кому коллективу сегодня нужно ровно то, что логично вытекает из самого «культурного договора»: чуть меньше административной зарегулированности и чуть больше свободы, необходимой для подлинного творческого процесса.