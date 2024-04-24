Нужны узкие специалисты

Недельный курс для хирургов областной многопрофильной больницы Жезказгана провел доктор медицинских наук, профессор кафедры хирургических болезней НАО «Медицинский университет Караганды» Кайрат Шакеев. Помимо лекционных занятий хирурги провели ряд совместных операций.
В Казахстане эндохирургические технологии в хирургии кишечного тракта широко используются с начала 1990-х годов, отметил Кайрат Шакеев. В Карагандинской области они внедрены порядка 10 лет назад. Область Улытау – новый регион, и сегодня перед докторами стоит задача обучить данной технологии специалистов областной многопрофильной больницы.
Мероприятия по обучению и повышению квалификации врачей направлены на решение проблемы дефицита узких специалистов в сфере здравоохранения региона. Это позволит проводить операции на месте, тогда как до настоящего времени больных направляли в Караганду, Астану и другие города.