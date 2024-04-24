Нужны узкие специалисты

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В Казахстане эндохирургические технологии в хирургии кишечного тракта широко используются с начала 1990-х годов, отметил Кайрат Шакеев. В Карагандинской области они внедрены порядка 10 лет назад. Область Улытау – новый регион, и сегодня перед докторами стоит задача обучить данной технологии специалистов областной многопрофильной больницы.

Мероприятия по обучению и повышению квалификации врачей направлены на решение проблемы дефицита узких специалистов в сфере здравоохранения региона. Это позволит проводить операции на месте, тогда как до настоящего времени больных направляли в Караганду, Астану и другие города.