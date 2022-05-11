Нынешним летом турзона озера Алаколь может побить рекорд посещаемости

Ждут гостей пансионаты

Туриндустрия Жетысу, немного «просевшая» из-за пандемии, может вернуться к доковидным показателям. Туроператоры с оптимизмом смотрят на предстоящий купальный сезон, в ходе которого уже не будет жестких санитарно-эпидемиологических ограничений.

По данным акимата Алакольского района, рекордным по посещаемости был 2019 год, когда на жемчужном озере побывали 1,3 млн туристов. В 2020-м в связи с пандемией турпоток упал на 40% – до 800 тыс. человек. В прошлом году этот показатель вновь увеличился до 1 млн, а нынешним летом местные власти ожидают еще более значительного роста – до 1,4 млн отдыхающих.

Как сообщила на днях пресс-служба акимата Алматинской области, продолжаются работы по благоустройству побережья озера Алаколь. В прибрежном селе Акши построена система водопровода, протягиваются электросети, в нынешнем году завершатся реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Ушарала и средний ремонт автодороги Кабанбай – Коктума.

Кроме того, заключен меморандум с АО «НК «Қазақстан темір жолы», согласно которому запус­тят скоростной поезд «Тальго» сообщением Алматы – Достык. Отныне пассажиры, раньше часто жаловавшиеся на духоту и антисанитарию в старых вагонах, будут добираться до места отдыха с комфортом. Предусмотрена поддержка областного акимата в части субсидирования маршрута, чтобы сделать проезд приемлемым по цене для туристов.

По информации компании «Қазақстан темір жолы», в направлении озера Алаколь будут курсировать 11 пассажирских составов. С учетом высокого спроса принято решение увеличить число купейных вагонов.

Также для комфортной доставки любителей пляжного отдыха на побережье целебного озера вновь, как и в прошлые годы, будет функционировать воздушное сообщение с райцентром Алакольского района – городом Ушаралом.

Благодаря субсидиям, выделяемым из республиканского и областного бюджетов, цены на авиабилеты достаточно низкие. К примеру, из столицы в Ушарал можно долететь всего за 16 тыс. тенге, а туристам из Алматы полет обойдется еще дешевле – в 15 тыс. тенге.

Вместе с тем львиная доля туристов обычно добирается до побережья жемчужины Жетысу на своих машинах либо автобусах турфирм. В связи с тем, что реконструкция автотрасс Талдыкорган – Ушарал и Ушарал – Акши еще не завершилась, такой вариант проезда не совсем удобен. Как сообщили в нацкомпании «ҚазАвтоЖол», из-за удорожания стройматериалов срок завершения строительства дороги на Алаколь перенесен на конец 2023 года.

К слову, доля автотрасс Алакольского района, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составляет всего 44,5%. Это самый низкий показатель в Алматинской области. Нынче на ремонт дорог планируется выделить 1,3 млрд тенге.

Недавно на одной из встреч с акимом области жители села Коктума выразили недовольство низкими темпами берегоукрепительных работ. По их словам, за последние два года укреплено всего 800 метров из 13 км береговой линии озера Алаколь. В данный момент работа приос­тановлена. Нынешней весной озерной водой подтопило две улицы, была повреждена система водоснабжения поселка.

Как сообщили представители областного управления строи­тельства, недобросовестный подрядчик временно отстранен от выполнения проекта. Берегоукрепительные работы вскоре возобновятся, на эти цели из местного бюджета выделено 500 млн тенге.

Тем временем на побережье Алаколя интенсивно ведется подготовка к новому купальному сезону, который по традиции стартует в середине июня. Количество расположенных здесь пансионатов, гостиниц, центров семейного отдыха и оздоровительных лагерей превысило 270, что почти втрое больше, чем было еще несколько лет назад.

Отдохнуть на Алаколе можно на любой вкус и кошелек. Туристам на выбор предлагают коттеджи, бунгало, юрты, бревенчатые срубы. Есть недорогие гостевые дома с минимумом удобств и стоимостью от 5 тыс. тенге в сутки с трехразовым питанием. Рядом – фешенебельные отели с бассейнами и игровыми площадками, где суточный пансион обойдется в среднем в 30 тыс. тенге на человека.

Нынче владельцы турбаз намерены наверстать выгоду, упущенную во время пандемии. Главное, чтобы погода не подкачала, говорят они. Ведь сезон на Алаколе длится неполных три месяца, а пик приходится на жаркий июль.