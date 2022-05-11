Общество Нынешним летом турзона озера Алаколь может побить рекорд посещаемости 11 мая 2022 г. 0:45 Асет Калымов, Алматинская область Ждут гостей пансионаты Туриндустрия Жетысу, немного «просевшая» из-за пандемии, может вернуться к доковидным показателям. Туроператоры с оптимизмом смотрят на предстоящий купальный сезон, в ходе которого уже не будет жестких санитарно-эпидемиологических ограничений. По данным акимата Алакольского района, рекордным по посещаемости был 2019 год, когда на жемчужном озере побывали 1,3 млн туристов. В 2020-м в связи с пандемией турпоток упал на 40% – до 800 тыс. человек. В прошлом году этот показатель вновь увеличился до 1 млн, а нынешним летом местные власти ожидают еще более значительного роста – до 1,4 млн отдыхающих. Как сообщила на днях пресс-служба акимата Алматинской области, продолжаются работы по благоустройству побережья озера Алаколь. В прибрежном селе Акши построена система водопровода, протягиваются электросети, в нынешнем году завершатся реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Ушарала и средний ремонт автодороги Кабанбай – Коктума. Кроме того, заключен меморандум с АО «НК «Қазақстан темір жолы», согласно которому запустят скоростной поезд «Тальго» сообщением Алматы – Достык. Отныне пассажиры, раньше часто жаловавшиеся на духоту и антисанитарию в старых вагонах, будут добираться до места отдыха с комфортом. Предусмотрена поддержка областного акимата в части субсидирования маршрута, чтобы сделать проезд приемлемым по цене для туристов. По информации компании «Қазақстан темір жолы», в направлении озера Алаколь будут курсировать 11 пассажирских составов. С учетом высокого спроса принято решение увеличить число купейных вагонов. Также для комфортной доставки любителей пляжного отдыха на побережье целебного озера вновь, как и в прошлые годы, будет функционировать воздушное сообщение с райцентром Алакольского района – городом Ушаралом. Благодаря субсидиям, выделяемым из республиканского и областного бюджетов, цены на авиабилеты достаточно низкие. К примеру, из столицы в Ушарал можно долететь всего за 16 тыс. тенге, а туристам из Алматы полет обойдется еще дешевле – в 15 тыс. тенге. Вместе с тем львиная доля туристов обычно добирается до побережья жемчужины Жетысу на своих машинах либо автобусах турфирм. В связи с тем, что реконструкция автотрасс Талдыкорган – Ушарал и Ушарал – Акши еще не завершилась, такой вариант проезда не совсем удобен. Как сообщили в нацкомпании «ҚазАвтоЖол», из-за удорожания стройматериалов срок завершения строительства дороги на Алаколь перенесен на конец 2023 года. К слову, доля автотрасс Алакольского района, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, составляет всего 44,5%. Это самый низкий показатель в Алматинской области. Нынче на ремонт дорог планируется выделить 1,3 млрд тенге. Недавно на одной из встреч с акимом области жители села Коктума выразили недовольство низкими темпами берегоукрепительных работ. По их словам, за последние два года укреплено всего 800 метров из 13 км береговой линии озера Алаколь. В данный момент работа приостановлена. Нынешней весной озерной водой подтопило две улицы, была повреждена система водоснабжения поселка. Как сообщили представители областного управления строительства, недобросовестный подрядчик временно отстранен от выполнения проекта. Берегоукрепительные работы вскоре возобновятся, на эти цели из местного бюджета выделено 500 млн тенге. Тем временем на побережье Алаколя интенсивно ведется подготовка к новому купальному сезону, который по традиции стартует в середине июня. Количество расположенных здесь пансионатов, гостиниц, центров семейного отдыха и оздоровительных лагерей превысило 270, что почти втрое больше, чем было еще несколько лет назад. Отдохнуть на Алаколе можно на любой вкус и кошелек. Туристам на выбор предлагают коттеджи, бунгало, юрты, бревенчатые срубы. Есть недорогие гостевые дома с минимумом удобств и стоимостью от 5 тыс. тенге в сутки с трехразовым питанием. Рядом – фешенебельные отели с бассейнами и игровыми площадками, где суточный пансион обойдется в среднем в 30 тыс. тенге на человека. Нынче владельцы турбаз намерены наверстать выгоду, упущенную во время пандемии. Главное, чтобы погода не подкачала, говорят они. Ведь сезон на Алаколе длится неполных три месяца, а пик приходится на жаркий июль.