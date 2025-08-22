В архивах Королевского географического общества в Лондоне автором обнаружена карта озера Зайсан и его окрестностей от 9 января 1865 года

фото предоставлено автором

Указанная карта на английском языке была представлена 9 января 1865 года на заседании Королевского географического общества. Она основана на данных экспедиции русского исследователя Николая Алексеевича Абрамова (1812–1870), целью которой было картографирование земель Сибири, находившихся до 1864 года под управлением династии Цин.

Эта карта (на снимке) представляет особую ценность для нашей страны, так как на ней четко обозначены озеро Зайсан и его окрестности, в том числе горы Бурхан Калдун, река Бурхан на территории современной Восточно-Казахстанской области, где проживали предки Шынгыз-хана, он сам и его сыновья.

В июле 2025 года в горах Бурхан Калдун мною был обнаружен курган, где, возможно, похоронен один из сыновей Шынгыз-хана.

Но обо всем по порядку.

Как известно, подлинная история тюркских народов и Шынгыз-хана была написана 700 лет назад (1316 год) в книге Рашид ад-дина «Жамиг ат-тауарих» («Сборник историй») на персидском языке, которая признана учеными мира энциклопедией средневековья. Но в XIX–XX веках при переводе книги на другие языки (французский, немецкий, английский, русский) древняя история тюрков и биография Шынгыз-хана были грубо искажены. В результате его род и он превратились в «монголов» и вместе с вышеназванной горой Бурхан Калдун оказались на территории нынешней Монголии.

Нам вместе с Зарипбаем Оразбаем при переводе «Жамиг ат-тауарих» на казахский (2018) и русский (2024) языки удалось исправить допущенные искажения, а также восстановить подлинные названия этнонимов, антропонимов, топонимов, которые имелись в подлиннике книги Рашид ад-дина.

В результате мы пришли к выводу, что предки Шынгыз-хана, он сам и его сыновья родились и были похоронены на нынешней казахской земле.

Об этом я в последние годы опубликовал несколько статей на страницах газеты «Казахстанская правда» («Ответственность перед предками и потомками» от 16 февраля 2024 года; «Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых» от 20 июня 2024 года; «В библиотеке Конгресса США обнаружена книга Франсуа Пети де ла Круа о Шынгыз-хане» от 2 ноября 2024 года ; «Кайду-хан и несколько потомков Шынгыз-хана похоронены на юге Казахстана» от 16 января 2025 года; «Шынгыз-хан вернулся в свой Ата-журт» от 5 февраля 2025 года; «Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле» от 13 марта 2025 года; «Листая страницы старинных книг» от 14 июня 2025 года). Все эти статьи объемные. Поэтому сейчас приведу только некоторые выдержки из них, касающиеся непосредственно сегодняшней темы.

Так, по данным Рашид ад-дина, предки Шынгыз-хана с древнейших времен проживали на земле Мугулистана, которая простиралась в обширном пространстве от Алтая до Баргузинской степи на востоке Байкала.

В VII веке шестнадцатый предок Шынгыз-хана по имени Борте-шина (Борте – имя, а шина – название племени ашина мугулской ветви тюрков) во главе нескольких племен из Мугулистана переехал на Южный Алтай и обосновался в долинах гор Бурхан Калдун вдоль рек Унан (Бухтарма), Тугла (Курчум) и Килуран (Черный Иртыш), расположенных на территории современного Восточного Казахстана (на карте Гийома Делилья, которая была издана в 1722 году в Лондоне, четко обозначены земли древнего Мугулистана, ареалы проживания основных мугулских и тюркских племен до эпохи Шынгыз-хана, описанных в книге «Жамиг ат-тауарих»).

Ставки всех царствовавших предков Шынгыз-хана находились в Бурхан Калдуне в Долине царей, то есть в районе Берельских курганов в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области. Это также подтверждается данными археологических раскопок: часть курганов относится к IV–III векам до н. э., а часть – к VII–VIII векам. Они жили в непосредственном соседстве с племенами кереев, найманов и канлы, роднились с ними. Родственные отношения устанавливали и с коныратами, ойратами и другими тюркскими народами.

Шынгыз-хан родился в устье реки Унан (Бухтарма), которая впадает в Иртыш.

Первая жена Шынгыз-хана ‒ Борте из рода конырат – является матерью четырех старших сыновей: Жошы, Шагатая, Угетая и Толе, которые были столпами империи Шынгыз-хана.

Ставка Шынгыз-хана располагалась в долине Каракурум на правом берегу Иртыша, в устье реки Большой Нарын.

Все уалаяты и улусы, находившиеся в пределах реки Иртыш и Алтайских гор, летние и зимние кочевья тех окрестностей Шынгыз-хан пожаловал в управление Жошы-хану и издал беспрекословный указ, чтобы он завоевал и включал в свои владения Дешт-и Кыпшак и находящиеся в тех краях государства. Его журт был в пределах Иртыша, и там была столица его государства.

Ставка Шагатая сперва находилась в Алмалыке на правом берегу реки Или, затем в Бесбалыке (в настоящее время территория СУАР КНР). Для журта Шагатая Шынгыз-хан отдал земли между журтами рода найман на Алтае до берегов Жейхуна (Амударьи).

Ставка Угетая находилась в регионах рек Емел и Кобык, истоки которых начинаются в горах Тарбагатай в нынешней области Абай. Ему в качестве журта Шынгыз-хан дал долины рек Емел и Кобык, а также земли ойратов.

Толе как младший сын Шынгыз-хана, то есть отшыген (на мугульском языке ‒ хозяин отчего очага), все время находился в ставке отца. Все журты Шынгыз-хана, его ставка, казна, амиры, нокеры и войс­ка, а также уалаят Хитай находились под управлением Толе-хана.

Шынгыз-хан умер в августе 1227 года во время похода в Тангут, был похоронен в Гурук бузруке (Великом корыке) в Бурхан Калдуне. Этот корык охранял тысячник из уранхайцев династии Укай Каржу, а также тысячник сыновей Удашы из орман уранхайцев. Там же похоронены Толе-хан (умер в 1232 году), его сыновья Монке-каган, Кубылай-каган и царевичи из его потомков.

По нашему мнению, указанный Великий корык находится недалеко от Берельского кургана, который известен как Долина царей в Катон-Карагайском районе ВКО. Эти курганы в 30-х и 60-х годах XIX века были обследованы и раскопаны экспедицией немецких ученых К. Риттера и В. Радлова, найденные артефакты, золотые изделия и украшения находятся в Сибирской коллекции Петра Первого в Эрмитаже.

В 1959 году Берельские курганы были повторно исследованы экспедицией под руководством С. С. Сорокина. Обнаруженные им находки хранятся в фондах Государственного исторического музея в Москве.

В 2004 году известным ученым А. Т. Толебаевым в долине Шиликти в горах Тарбагатай был обнаружен второй Золотой человек в Казахстане. В 2016–2017 годах археологической экспедицией З. С. Самашева исследованы три кургана этого Берельского некрополя, в результате чего были найдены останки женщины, мужчины и 13 лошадей с подлинными многочисленными украшениями из золота. В 2018 году в Електы сазы в горах Тарбагатай Зейнолла Самашев обнаружил еще одного Золотого человека. Все перечисленные находки, как представляется, принадлежат предкам и роду Шынгыз-хана.

Места поселений уранхайцев, которым была поручена охрана Великого корыка, четко обозначены на старинных картах К. Риттера, Р. М. Закржевского и А. Г. Беме в ХVIII и ХIX веках (населенный пункт Уранхайка и одноименная река, впадающая в озеро, ныне называемое Маркаколь; поселение племени уранхай на левом берегу Иртыша и пик Уранхай в горах Чертей тау на юге города Усть-Каменогорска на территории нынешней Восточно-Казахстанской области).

Жошы-хан умер в феврале 1227 года, на семь месяцев раньше, чем его отец, и был похоронен на территории нынешней области Улытау. Его надмогильное соору­жение в 2019–2021 годах было отрес­таврировано и превращено в музей под открытом небом. Его сын, основатель Золотой Орды Бату-хан, завоевавший многие страны Европы, по нашим данным, родился на берегу Иртыша в урочище Баты, в районе бывшей паромной переправы, соединяющей Кокпектинский и Курчумский районы ВКО. А умер он в 1258 году в городе Сарай в нижнем течении Волги.

Шагатай-хан умер в 1242-м. На старинной карте местоположение могилы Шагатай-хана указано на правом берегу реки Шилик в Алматинской области. Угетай-каган умер также в 1242 году. Курган, где он похоронен, расположен в горах в нынешней Восточно-Казах­станской области. Его сын Куйик-каган умер в 1247-м и похоронен в районе своей ставки на Емеле – на территории нынешней области Абай. Кайду-хан, внук Угетай-кагана, и несколько царевичей, которые скончались до него, похоронены в горах долины Шу в Жамбылской области.

В XIX веке Россия и Китай активно соперничали в борьбе за казахские земли. В 1864 году между Россией и Китаем был подписан Чугучакский протокол, который установил линию прохождения русско-китайской границы. К России отошли богатые Алтайский и Курчумский края, изобилующее рыбой озеро Зайсан, прекрасные пастбищные и пахотные земли Тарбагатая, Алатау и Тянь-Шаня.

При съемке этих приграничных с Китаем райо­нов российские топографы исказили названия некоторых топонимов и гидронимов. Так, гора Бурхан превратилась в хребет Бурчумский, затем – в гору Тарбагатай, гора Калдун ‒ в хребет Холзунъ. Река Бурхан, которая берет начало от озера Канас, и озеро Бурхан, в которое она впадает, обозначены как река Бурчун и озеро Бурчун (это есть на карте Киргизской степи и Туркестанского военного округа 1866, 1890 гг.).

Река Бухтарма берет начало от озера Бухтарма и от плато Укок, которое является продолжением горы Холзун (Калдун), о чем свидетельствуют названия двух озер ‒ Кальджин Коль бас и Кальджин-Коль. Название реки Унан, в низовьях которой родился Шынгыз-хан, в результате замены буквы «н» на «к» превратилось в Укок. Это хорошо видно на «Топографической съемке долины реки верхней Бухтармы» штабс-капитана Вараксина (1868).

На карте Ф. И. Страленберга (1730) озеро Бурчун обозначено как Nurr Burchan. (К сожалению, на карте Абрамова это озеро отсутствует). В английском языке слово Burchan читается как Бурхан, Бархан и Бурчун. Это также подтверждает вышеназванная карта озера Зайсан и его окрестностей, изготовленная на основе данных русского исследователя Н. А. Абрамова на три года раньше, чем у Вараксина.

Все это свидетельствует о том, что в недавнем прошлом – всего 160 лет назад – гора Бурхан Калдун, река и озеро Бурхан находились на территории нынешней Восточно-Казахстанской области. Затем, уже в советские годы, они были «перенесены» на территорию нынешней Монголии. При этом советские ученые, которые в 1936–1960 годах перевели книгу Рашид ад-дина «Джами‘ ат-таварих», «мастерски» использовали данные о том, что предки Шынгыз-хана ранее (до VII века) проживали на территории Мугулистана, где в 1924 году была создана Монгольская Народная Республика.

Но казахский народ никогда не забудет о том, что наши предки когда-то жили на священной земле Мугулистана, там остались останки их славных сыновей во главе с Билге-каганом, и их история написана на камнях в долинах Орхона и Енисея. Из этой благодатной земли наши предки по призыву Шынгыз-хана переселились на другие земли Евразийского континента. Это переселение осталось в памяти нашего народа как Великое кочевье.

Со всеми старинными картами, которые были перечислены в настоящей статье, моими комментариями к ним можно ознакомиться в моих книгах «Шынгыз хан», «Краткая история Шынгыз хана», а с электронной версией указанных книг – на сайте bekasyl.kz.

В июле 2025 года в горах Бурхан Калдун я обнаружил курган, который, судя по описаниям, приведенным в книге Рашид ад-дина, может принадлежать одному из сыновей Шынгыз-хана. Координаты этого кургана, описание и фотографии я в установленном порядке передал в органы власти для организации его охраны и проведения археологических раскопок с привлечением отечественных и зарубежных ученых. Ответ пока не получен.