О качестве и безопасности психологической помощи Мажилис 7 апреля 2026 г. 5:15 9 Клара Тишкамбаева В Мажилисе под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова состоялось заседание бюро, которое определило проект повестки предстоящего пленарного заседания. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов В первом чтении палате предлагается рассмотреть инициированный депутатами Мажилиса законопроект «О психологической деятельности». Документ направлен на регулирование данной сферы и формирование правовой базы, обеспечивающей доступность, качество и безопасность психологической помощи. В частности, предусматривается закрепление прав и обязанностей психологов и получателей психологической помощи, включая обеспечение конфиденциальности, получение информированного согласия, а также соблюдение профессиональных и этических стандартов. Кроме того, предлагается введение единого государственного реестра психологов, включение в который станет обязательным условием для осуществления профессиональной деятельности. В проект повестки пленарного заседания также включены поправки в Закон «Об ответственном обращении с животными», инициированные депутатами Мажилиса в целях повышения безопасности населения и формирования гуманного отношения к животным. Нормы законопроекта предусматривают усиление механизмов контроля за соблюдением владельцами установленных требований по обращению с домашними животными, повышение ответственности местных исполнительных органов в части организации мер экстренного реагирования для обеспечения безопасности граждан, а также ряд других положений. Кроме того, депутаты рассмотрят Соглашение между правительствами Казахстана и Турции о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство двух стран. Документ был подписан 11 сентября 2024 года в Астане и направлен на определение порядка воздушного транзита на условиях взаимного использования воздушного пространства. Во втором чтении Мажилис рассмотрит законодательные поправки по вопросам совершенствования трудового законодательства. Также депутатам предстоит определить срок подготовки заключения по новому законопроекту по вопросам ветеринарии. #мажилис #заседание #повестка