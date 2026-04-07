О качестве и безопасности психологической помощи

Мажилис
9
Клара Тишкамбаева

В Мажилисе под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова состоялось заседание бюро, которое определило проект повестки предстоящего пленарного заседания.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В первом чтении палате предлагается рассмотреть инициированный депутатами Мажилиса законопроект «О психологической деятельности». Документ направлен на регулирование данной сферы и формирование правовой базы, обеспечивающей доступность, качест­во и безопасность психологической помощи. В частности, предусматривается закрепление прав и обязанностей психологов и получателей психологической помощи, включая обеспечение конфиденциальности, получение информированного согласия, а также соблюдение профессиональных и этических стандартов. Кроме того, предлагается введение единого государственного реестра психологов, включение в который станет обязательным условием для осуществления профессиональной деятельности.

В проект повестки пленарного заседания также включены поправки в Закон «Об ответственном обращении с животными», инициированные депутатами Мажилиса в целях повышения безопасности населения и формирования гуманного отношения к животным. Нормы законопроекта предусматривают усиление механизмов контроля за соблюдением владельцами установленных требований по обращению с домашними животными, повышение ответственности местных исполнительных органов в части организации мер экстренного реагирования для обеспечения безопасности граждан, а также ряд других положений.

Кроме того, депутаты рассмотрят Соглашение между правительствами Казахстана и Турции о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство двух стран. Документ был подписан 11 сентября 2024 года в Астане и направлен на определение порядка воздушного транзита на условиях взаимного использования воздушного пространства.

Во втором чтении Мажилис рассмот­рит законодательные поправки по воп­росам совершенствования трудового законодательства. Также депутатам предстоит определить срок подготовки заключения по новому законопроекту по вопросам ветеринарии.

#мажилис #заседание #повестка

