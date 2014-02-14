О любви не говори, о ней все сказано…

Сегодня День святого Валентина – покровителя всех влюбленных. Но если одни у нас готовы поздравлять своих возлюбленных и близких людей, сказать им в этот день самые сокровенные слова, подарить подарки или хотя бы «валентинки», то другие выступают против этого праздника любви. Вместо него уже предложили отмечать казахский праздник любви – День Козы-Корпеша и Баян-Сулу. Этот праздник в 2011 году ввели в годовой план мероприятий городское управление культуры по вопросам молодежной политики, управление по вопросам молодежной политики и пресс-служба акимата Алматы. Была рекомендована и дата его проведения – 15 апреля.

В некоторых регионах эта инициатива была поддержана, но пока слабо, так как до сих пор не предложены общепринятые атрибуты этого праздника. Проводятся по собственному усмотрению какие-то конкурсы, соревнования, флэшмобы и т. п. Пожалуй, приемлемым из предложенного можно считать время его проведения: ранняя весна – самое романтичное время года. Да и название, с некоторыми оговорками, тоже заслуживает внимания, так как Козы-Корпеш и Баян-Сулу – это символ верности друг другу, символ высокой любви, которую, несмотря на трагичный финал, столетиями воспевали наши предки. Хороши предложения создания в парках и скверах аллей влюбленных имени этих героев поэмы казахского эпоса. Если этот праздник завоюет сердца казахстанцев, никому от этого плохо не будет.

Но вот выступления против международного праздника, каким является День святого Валентина, считаю неправомерными. В нашем многонациональном государстве, где толерантность и уважение к людям разных конфессий ставятся во главу угла национальной политики, такая позиция, считаю, просто неприемлема.

– Пусть День святого Валентина остается, но появится и казахский День любви! – говорят актюбинские железнодорожники, выступившие в поддержку алматинцев. Думается, это самый верный подход.

Статистические данные свидетельствуют, что День святого Валентина постепенно теряет свою значимость и популярность даже в России. В Казахстане, предположительно, такая же ситуация. В некоторых странах этот праздник и вовсе не отмечается.

Молодцы японцы. В конце января они отметили День любви к жене. В этот день японские мужчины очень громко, во всеуслышание признаются в любви к своей половине. Причем их признания, благодаря трансляции по телевидению, видят все жители Страны восходящего солнца. Признания в любви бывают не только разными по содержанию, но и воспитательного характера и даже забавными. В нем могут принять участие и женщины. Так вот одна из них, к примеру, зая­вила, что не любит никого, кроме себя самой. Еще примеры: мужчина, крикнув своей жене «Я тебя люблю!», добавил, что любил бы еще больше, если она немного похудеет; «Никогда не думал, что брак может быть столь прекрасен! Пожалуйста, всегда готовь так вкусно!» – вторит ему другой. И это важно, ведь по условиям праздника все заявления должны быть не только очень громкими, но также честными и искренними.

А если задуматься, то у нас ведь и так немало праздников и будней, когда мы можем и должны оказывать внимание своим любимым и близким людям. Не надо зацикливаться только на общепринятых международных, всемирных, профессиональных или даже религиозных праздниках, многие из которых стали общими для всех наций и народностей, населяющих нашу республику. Если вам нравится тот или иной праздник – отмечайте его с друзьями или семьей, не нравится – обойдите его стороной, заставлять никто не будет.

Так что «о любви не говори, а молчать не в силах – пой!».

Максут ИРЖАНОВ