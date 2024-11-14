О миллиардных тратах футбольных клубов рассказали в Антикоре

Антикор совместно с Министерством туризма и спорта провел внешний анализ коррупционных рисков в сфере финансирования спорта, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщил на брифинге официальный представитель Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров, серьезные коррупционные риски установлены при расходовании бюджетных средств, выделяемых на профессиональный футбол.

«Ежегодно на поддержку футклубов выделяются миллиардные средства, однако значительная часть этих средств расходуется на оплату агентских услуг, высокие зарплаты иностранных игроков, учебно-тренировочные сборы и аренду футбольных полей. Только за последние 6 лет (2018-2023 годы) футбольным клубам выделено из бюджета более 200 млрд тенге», – сказал он.

Были проанализированы расходы самого дорогого футбольного клуба - ФК «Астана», на который приходится 25% всех средств от всего бюджета на футбол - 50,1 млрд тенге (спонсорские средства АО «Самрук-Казына»).

За 6 лет, с 2018-го по 2023-й год, более 66% средств ФК «Астана» затрачено на оплату труда – 33,1 млрд тенге. При этом размеры зарплат определялись на усмотрение руководства футбольного клуба и игроков. Серьезные риски установлены и по агентским выплатам. Только футбольный клуб «Астана» за последние 5 лет выплатил посредникам-агентам 4,5 млрд тенге за привлечение футболистов. Значительные средства выделялись на учебно-тренировочные сборы за рубежом.

С 2018 года футбольные клубы потратили на такие сборы 6,4 млрд тенге. Например, ФК «Астана» на эти цели направил почти 1 млрд тенге, выезжая на сборы в Турцию и Дубаи. Такая политика профклубов ограничила ресурсы на развитие спортивной инфраструктуры, констатировали в Антикоре.

По данным антикоррупционного ведомства, самый дорогой футбольный клуб «Астана» не имеет собственной академии и футбольного поля, в результате чего на аренду футбольных полей клуб за 6 лет он потратил порядка 1,4 млрд тенге. Отдельные клубы выписывали миллионные вознаграждения.

Так, в Актюбинской области, председатель правления АО «Областной футбольный клуб «Актобе» необоснованно выплатил себе вознаграждения в размере 40,4 млн тенге за привлечение спонсора (в лице ТОО «NetBet», торговая марка Olimpbet).

По результатам анализа, в судебном порядке 40,4 млн тенге взысканы. В настоящее время эти средства будут направлены на развитие детского футбола региона.

Миллиардные средства на развитие футбола поступают также от УЕФА, ФИФА и букмекерских компаний. За последние 6 лет по линии УЕФА, ФИФА поступило порядка 31 млрд тенге. При этом информация по распределению и расходованию этих средств остается недостаточно прозрачной, отметили в Антикоре.

«Результаты анализа показали, что многомиллиардные бюджетные средства вместо создания собственной инфраструктуры тратились на содержание непродуктивных легионеров, зарубежные сборы, завышенные выплаты, закуп дорогих агентских и иных услуг. Отмечаем, что по итогам внешнего анализа коррупционных рисков Агентством в адрес Министерства туризма и спорта внесены рекомендации по устранению коррупционных рисков», - сообщили в Антикоре.

В частности, рекомендовано принять меры по сокращению доли легионеров в профессиональных спортивных клубах и перенаправлению средств на массовый (детско-юношеский спорт), централизовать финансирование спорта высших достижений, внедрить Национальную цифровую платформу Е-sport, содержащую полные данные по лицам, занятым в сфере спорта, инфраструктуре, спортивным мероприятиям и достижениям, позволяющую оценить результаты финансирования спорта высших достижений.

Уже сейчас можно говорить о первых результатах. Так, на законодательном уровне планируется ввести запрет на финансирование легионеров за счет бюджетных средств, в том числе из средств квазигосударственного сектора. Пересматриваются процессы финансирования профессиональных клубов. В целом исполнение рекомендаций находится на постоянном контроле Агентства, резюмировали в ведомстве.