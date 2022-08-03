О "нехватке" бензина в Казахстане высказался глава Минэнерго

Министр энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК прокомментировал ситуацию с нехваткой бензина на некоторых АЗС, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В стране дефицита бензина нет. Заправочная станция у нас сегодня имеет возможность хранения по отдельным видам продуктов емкости по 150 кубов на каждый вид продукта и, соответственно, они исходят из того, что есть среднесуточное потребление, примерно знают свой средний расход. Исходя из этого, они заказывают топливо с нефтебаз или завода", – отметил министр.

С его слов, по каждой АЗС компании должны вести расчет по потребности, сколько они в сутки продают, остаток емкости какой должен поддерживаться, сколько дней в пути займет дополнительное топливо.

"Если кто-то из менеджеров ошибается, а это человеческий фактор, происходит такая история. Допустим, запасы есть на два дня, ближайшая доставка будет через три дня. И чтобы один день просто не стоять, они вводят такие ограничения. Это была чисто логистическая ошибка. Если бы был дефицит, то это происходило бы на каждых заправках", – продолжил Акчулаков.

Вице-министр энергетики Асет Магауов дополнил и сообщил о ситуации в сети АЗС "GazEnergy".

"Касаемо запасов по Нур-Султану. В целом по 92-му бензину у нас 15 тыс. тонн есть на нефтебазах, в пути еще. Всего 17 дней запасов. По GazEnergy мы отдельно разбирались, они, к сожалению, пропустили процесс закупок и не закупили достаточное количество для Нур-Султана. Менеджменту GazEnergy об этом сказали, они связались с поставщиками, необходимый объем законтрактовали, и им должны поставить. Это проблема их логистики", – заключил Магауов.