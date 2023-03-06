О новом способе мошенничества предупредили казахстанцев в МВД

Пострадавших от действий мошенников просят обратиться в полицию, а также предоставить имеющиеся на руках доказательства совершения преступления - телефон, скриншоты, квитанции денежных переводов.

Фото: Kazpravda.kz

Казахстанцы становятся жертвами нового вида мошенничества - им грозят заблокировать гаджеты за посещение сайтов с порнографией. А чтобы избежать наказания, просят пополнить баланс телефона, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В сети интернет распространяется информация касательно граждан, получивших уведомления якобы от имени правоохранительных органов о блокировании компьютера или гаджета за посещение сайтов с порнографией. При этом гражданам предлагается оплатить штраф путем пополнения баланса прилагаемого абонентского номера через мобильные приложения либо банковские терминалы. Это одна из мошеннических схем», - рассказала на брифинге представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

По ее словам, такие уведомления прикрепляются, как правило, к определенным интернет-ресурсам, при обращении на которые оно активируется.

«Правоохранительные органы не имеют отношения к таким уведомлениям. Все их действия строго регламентированы действующим законодательством. Также законодательно урегулирована процедура наложения взысканий, которая не предусматривает оплату штрафов переводом на баланс мобильного телефона либо банковский счет граждан», - добавила спикер.

Представитель МВД попросила тех, кто пострадал от таких действий мошенников, обратиться в полицию, а также предоставить имеющиеся на руках доказательства совершения преступления - телефон, скриншоты, квитанции денежных переводов.