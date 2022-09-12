Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство , Сельское хозяйство
О новых подходах в работе по поддержке агропроизводителей рассказал вице-премьер

Заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин в рамках рабочей поездки в Жамбылскую область посетил предприятия региона, занятых в пищевой промышленности, а также обсудил с фермерами вопросы производства сельскохозяйственной продукции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Предприятие по производству куриного мяса СПК «ECO-CHICKEN», в ведении которого находятся 12 ферм с 20 тысячами голов птицы, вырабатывает 200-210 тонн куриного мяса в год. Все это обеспечивают 12 человек. Сегодня предприятие разработало проект строительства мини-птицеферм с последующим объединением в кооператив. Каждая мини-ферма рассчитана на 1600 бройлеров и позволяет получать чистую прибыль от 3,8 млн тенге в год.

В этом году Жамбылская область, где выращивают три четверти казахстанского репчатого лука, ожидает хороший урожай этой культуры. Крестьянское хозяйство «Самгау» в текущем году планирует собрать 4500 тонн лука, что на полтонны больше, чем в прошлом году. Площадь сельскохозяйственных земель хозяйства составляет свыше 470 га. Здесь также заняты 12 человек. Они пришли на встречу с вице-премьером, чтобы узнать о работе Правительства по стабилизации цен и обозначить проблемные вопросы.

Серик Жумангарин на встрече рассказал о новых подходах, которые сейчас внедряет Правительство для поддержки аграрных производителей. В рамках имеющихся оборотных средств пересматриваются схемы финансирования производителей основных социально значимых продуктов питания — вощей, молочной продукции, риса, муки, социального хлеба, яиц, гречки, соли, говядины, мяса кур, подсолнечного масла и сахара.

«Наш новый подход – работа напрямую с производителями», — отметил Серик Жумангарин.

Руководитель крестьянского хозяйства «Самгау» Евгений Трубников сказал, что основная проблема стабилизации цен на их продукцию заключается в нехватке оборотных средств.

Министр торговли и интеграции Серик Жумангарин предложил рассмотреть возможность поставки продукции в западный регион Казахстана для хранения в овощехранилищах и сбыта на рынки.

«Мы готовы помочь в разработке схемы поставок лука в западный регион Казахстана и выделении оборотных средств, чтобы вы могли хранить и сбывать лук в этих областях в конце зимы и весной. Вы же со своей стороны должны стабилизировать цену, чтобы в межсезонье она была ниже, без резкого повышения», — предложил вице-премьер.

Проработкой данного вопроса займется Комитет торговли Министерства торговли и интеграции РК.

Жители региона на встрече задали и другие вопросы, касающиеся заниженных цен на сбор молока со стороны крупных производителей, высоких цен на запчасти и другие.

Серик Жумангарин также посетил теплицу Greenwill, специализирующуюся на выращивании зелени и разведении рыбы. Уникальная технология, позаимствованная у Южной Кореи, позволяет выращивать органический продукт, зелень, удобрением для которого являются отходы рыб. Поездка завершилась знакомством с деятельностью предприятия ТОО «Первомайские деликатесы», занимающегося производством и переработкой мясной продукции и обеспечивающей работой свыше 20 человек.

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