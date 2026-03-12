Так, Мажилис ратифицировал и направил в Сенат для дальнейшего рассмотрения Соглашение о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном. Стороны подписали документ 13 ноября 2024 года в городе Баку. Его депутатам представил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

– Соглашение направлено на эффективное использование потенциала возобновляемых источников энергии трех стран и развитие торговли экологически чистой электроэнергией, включая зеленые аммиак и водород. В рамках проекта планируется передача зеленой энергии из Казахстана и Узбекистана в Азербайджан путем прокладки подводного кабеля по дну Кас­пийского моря. В дальнейшем это позволит экспортировать электроэнергию в страны Европы через аналогичный проект в Черном море, – проинформировал министр.

На сегодня, по словам главы Минэнерго, проект находится на активной стадии реализации. Энергетическими ведомствами трех стран заключен меморандум с Азиатским банком развития и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. В его рамках будет профинансирована разработка технико-экономического обоснования, по итогам которого будут определены финансовая модель и основные технические параметры проекта.

Выступая с содокладом, депутат Мажилиса Ерболат Сатыбал­ды добавил, что трехстороннее сотрудничество включает в себя также модернизацию и интегра­цию энергетической инфраструктуры, реализацию совместных проектов, в том числе создание новых межсистемных соединений. Взаимодействие будет строиться на принципах равноправия сторон, взаимной выгоды, уважения суверенитета и национальных интересов и осуществляться в соответствии с национальным законодательством государств-участников.

В ходе обсуждения мажилисмены интересовались перечнем проектов, которые будут реализованы в Казахстане в рамках ратифицированного соглашения, сроками их запуска и планируемой инфраструктурой для транспортировки электроэнергии через Каспийское море. Отдельно депутаты уточнили, на каких условиях будут продаваться зеленые водород и аммиак.

Также был ратифицирован Договор о союзнических отношениях между Казахстаном и Таджикистаном, подписанный сторонами 22 августа 2024 года в городе Душанбе. По информации первого заместителя министра иностранных дел Ержана Ашыкбаева, документ охватывает широкий спектр сфер сотрудничества, в рамках которых уже действуют порядка 100 двусторонних соглашений. В частности, договором предусматривается совершенствование форм и механизмов взаимодействия в политической, экономической, военной, социальной, научной, технологической, культурной и гуманитарной областях.

Как отметил руководитель рабочей группы мажилисмен Максим Рожин, стороны выступают за дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества по линиям групп дружбы и межпарламентских организаций, а также рассматривают консультативные встречи глав государств Центральной Азии в качестве приоритетного механизма для обсуждения и решения вопросов общерегионального характера. Еще одним важным направлением сотрудничества являются рациональное взаимовыгодное использование и охрана водных ресурсов.

– Особое внимание уделяется и торгово-экономическому взаимодействию, направленному на создание благоприятных условий для предпринимательской и иной экономической деятельности. Это включает поддержку и взаимную защиту инвестиций, а также развитие прямых связей между гражданами, предприятиями и другими участниками экономического сотрудничества двух стран, – уточнил Максим Рожин.

Депутаты ратифицировали Соглашение о взаимодействии государств – участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки, совершенное 8 июня 2023 года в городе Сочи.

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев­ рассказал, что в рамках сотрудничества стороны должны организовать взаимодействие уполномоченных органов по обмену данными о радиационной обстановке, предоставлять актуальную информацию о состоянии радиационной обстановки и ее изменениях, а также обмениваться данными при угрозе или факте трансграничного переноса радиоактивных веществ, включая случаи с территориями третьих стран.

В своем содокладе руководитель рабочей группы депутат Мажилиса Вера Ким добавила, что реализация соглашения позволит защитить здоровье граж­дан Казахстана и стран СНГ и минимизировать риски для окружающей среды.

Кроме того, Комитет Мажилиса по законодательству и судебно-­правовой реформе принял в работу новый законопроект о ратификации Соглашения между правительствами Казахстана и Катара о сотрудничестве в борьбе с преступностью.

В заключение пленарного заседания мажилисмены озвучили обращения по проекту новой Конституции и призвали казахстанцев проявить политическую культуру и выразить гражданскую зрелость на предстоящем референдуме. Депутат Нартай Сарсенгалиев подчеркнул, что документ стал итогом политических преобразований, иниции­рованных Главой государства, и результатом длительного общественного обсуждения.

– По инициативе партии «Amanat» я, в рамках проекта «Слово народа», объехал все регионы страны. Мы обнародовали информацию о том, как выполняются поручения Главы государства в городах и самых отдаленных аулах. Посетил все 17 областей и три города респуб­ликанского значения. Мы говорили о текущих потребностях народа и обсуждали положения новой Конституции. Наши сооте­чественники выразили свою поддержку и выдвинули конкретные предложения. В ходе обсуж­дения статей мои избиратели отметили, что неэффективные решения прошлого не должны повториться в будущем, – сказал депутат.

Мажилисмен подчеркнул, что Основной закон в новой редакции отражает курс на укрепление принципов Справедливого Казахстана, развитие человеческого капитала, науки и инноваций. Он также акцентировал внимание на нормах о запрете двойного гражданства, закреп­лении тенге в качестве нацио­нальной валюты и процедуре изменения Основного закона только путем всенародного референдума.

Мажилисмен Никита Шаталов свое обращение адресовал преж­де всего молодому поколению казахстанцев, отметив, что за годы независимости страна значительно изменилась: расширились возможности для образования и международной карьеры, активно развиваются цифровая экономика и промышленные проекты, а в обществе сохраняется межкультурное согласие. Он подчеркнул, что в условиях глобальной нестабильности особенно важно сильное государство, а проект новой Конституции усиливает роль Парламента, расширяет участие граждан в принятии решений и определяет ориентиры развития страны на многие годы вперед.