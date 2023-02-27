О планах по строительству нового крупного газового завода сообщили в Правительстве РК

Планы по наращиванию производства товарного газа для внутреннего рынка рассмотрены на совещании в субботу, 25 февраля, под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Участники обсудили вопросы реализации новых проектов на месторождении Кашаган, в частности, строительства газоперерабатывающего завода мощностью 1 млрд м3. В настоящее время на месте активно ведутся строительно-монтажные работы, обеспечена бесперебойная поставка оборудования. Запуск предприятия ожидается в 2025 году.

Кроме того, в рамках ожидаемого увеличения объема добычи нефти на месторождении прорабатывается строительство еще одного крупного газового завода на 4 млрд м3. Проект планируется реализовать в 2 этапа: 2 линии по 2 млрд м3.

Премьер-министр отметил необходимость ускорить подготовительную работу и уже в ближайшее время подписать детальную Дорожную карту по новому газовому заводу.

На совещании также рассмотрены некоторые вопросы транзита и импорта газа.