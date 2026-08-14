В Алматы отключили свет

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации АО «Алатау Жарық Компаниясы», сегодня в 14:38 в результате аварийного отключения воздушных линий электропередачи 500 кВ Л-5400, Л-5300 и Л-5320, принадлежащих АО «KEGOC», в сетях сработала противоаварийная автоматика (САОН, АЧР), в результате чего произошло отключение потребителей электроэнергии в городе Алматы и Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz

Объем отключенной нагрузки в результате действия САОН составил 300 МВт.

В Алматинской области отключение потребителей произошло в следующих районах:

* Жамбылский район;

* Балхашский район;

* Есикский район;

* Карасайский район;

* Шелекский район;

* Райымбекский район;

* Уйгурский район;

* Илийский район;

* Кегенский район;

* Талгарский район.

В городе Алматы отключение потребителей произошло в следующих районах:

* Бостандыкский район;

* Наурызбайский район;

* Ауэзовский район;

* Алатауский район.

* Медеуский район

Специалисты АО «Алатау Жарық Компаниясы» проводят необходимые мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей.