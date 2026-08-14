В Алматы отключили свет

Электричество отсуствует сразу в нескольких районах города
По информации АО «Алатау Жарық Компаниясы», сегодня в 14:38 в результате аварийного отключения воздушных линий электропередачи 500 кВ Л-5400, Л-5300 и Л-5320, принадлежащих АО «KEGOC», в сетях сработала противоаварийная автоматика (САОН, АЧР), в результате чего произошло отключение потребителей электроэнергии в городе Алматы и Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz
Объем отключенной нагрузки в результате действия САОН составил 300 МВт.
В Алматинской области отключение потребителей произошло в следующих районах:
* Жамбылский район;
* Балхашский район;
* Есикский район;
* Карасайский район;
* Шелекский район;
* Райымбекский район;
* Уйгурский район;
* Илийский район;
* Кегенский район;
* Талгарский район.
В городе Алматы отключение потребителей произошло в следующих районах:
* Бостандыкский район;
* Наурызбайский район;
* Ауэзовский район;
* Алатауский район.
* Медеуский район
Специалисты АО «Алатау Жарық Компаниясы» проводят необходимые мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей.