О погоде на выходные в Казахстане рассказали синоптики

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 30 июля – 1 августа, сообщает Kazpravda.kz.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов по территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, который обусловит дожди с грозами и выпадение града: на севере, востоке и юге страны временами пройдут сильные дожди, усилится ветер.

На севере республики ночью столбики термометров опустятся до +7+12°С, дневные температуры воздуха на севере +15+25°С, на западе +30+35°С, в центре и на востоке страны +20+28°С, а на юге, юго-востоке Казахстана +22+33°С.