О погоде по Казахстану на 16-18 июня рассказали синоптики

Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня, 16-18 июня, сообщает Kazpravda.kz.

По информации метеослужбы, в предстоящие трое суток значительных изменений не ожидается.

В отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами, 16 июня на востоке, юго-востоке страны будут сильные дожди.

Жителей северных и центральных регионов Казахстана наконец порадует по-настоящему летняя погода и постепенное повышение дневных температур воздуха до 25-30 тепла, а на юге Карагандинской области - до 35 тепла, отметили синоптики.