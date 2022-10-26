О погоде на ближайшие дни рассказали синоптики

РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на 27-29 октября, сообщает Kazpravda.kz.

С уходящим циклоном на севере 27 октября, на востоке 27-28 октября еще сохраняются осадки, на востоке сильные осадки (дождь, снег).

В середине недели на западные регионы, затем на большую часть территории Казахстана будет смещаться северо-западный антициклон, с чем ожидаются прекращение осадков и понижение температуры воздуха.

С 28 октября запад страны будет под влиянием ложбины циклона: пройдут осадки (дождь, снег). 27 октября на юге, 27-28 октября на юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных систем пройдут осадки: в горных районах сильные осадки (дождь, мокрый снег). По республике прогнозируется усиление ветра, на западе, севере и востоке – гололед и туман.

Температуры воздуха:

- на западе ночью повышение от 8 мороза-7 тепла до 2 мороза-8 тепла, днем понижение от 3-15 до 2-10 тепла;

- на северо-западе ночью 10 мороза-5 тепла, днем 5 мороза-5 тепла;

- на севере ночью понижение от 5 мороза-5 тепла до 5-10 мороза, днем небольшое колебание от 3 мороза-5 тепла до 0-5 мороза;

- в центре ночью понижение от 8 мороза-6 тепла до 3-13 мороза, днем 5 мороза-10 тепла;

- на востоке понижение ночью от 5 мороза-6 тепла до 3-12 мороза, днем от 5-12 тепла до 6 мороза-2 тепла;

- на юге ночью 3 мороза-8 тепла, днем повышение от 2-10 до 7-15 тепла;

- на юго-востоке ночью понижение от 8 мороза-10 тепла до 10 мороза-5 тепла, днем колебание от 2-15 тепла до 5 мороза-10 тепла.