О последствиях и профилактике ранней беременности рассказали в Минздраве

В Казахстане в 2022 году показатель беременных среди подростков 15-17 лет увеличился на 13% по сравнению с 2022 годом, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

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Как отмечают в Минздраве, подростковая беременность чаще всего относится к нежелательной, незапланированной и кроме серьезных социально-медицинских последствий может стать причиной общественного порицания, стигматизации и травли в близком окружении.

Мамы-подростки подвергаются рискам осложнений, связанных с возникновением кровотечения, преэклампсии, эклампсии (резкое повышение давления, судороги), внутриутробной гибелью плода, преждевременными родами и рождением маловесных детей.

Ранняя беременность опасна не только для девочек-подростков, но и для их детей.

"Показатели рождения мертвого ребенка или смертности детей на первом году жизни у юных матерей до 20 лет на 50% выше, чем аналогичные ситуации у матерей в возрасте 20-29 лет. Лучше избегать ситуации наступления нежелательной беременности, пользуясь методами контрацепции, но если возникла необходимость в прерывании беременности, то следует это делать только в медицинских учреждениях под наблюдением врача с применением современных безопасных технологий на ранних сроках", – предупреждают медики.

Сообщается, что в стране функционируют 200 молодежных центров здоровья, которые предоставляют консультативную, лечебно-диагностическую, психологическую, социальную и юридические услуги по охране репродуктивного и психического здоровья.

По данным ВОЗ, около 16 млн девушек 15-19 лет беременеют и рожают, что составляет до 11% всех родов в мире. 95% таких случаев выявляются в государствах с низкими и средними доходами населения. Согласно статистике, до 30% беременностей у девочек завершаются искусственным прерыванием, 14% – невынашиванием, 56% – родами. Две трети несовершеннолетних рожают вне брака. По социальному статусу 72% пациенток учатся в школе.

По данным информационной базы, в Казахстане в 2022 году показатель беременных среди подростков 15-17 лет (включительно) составил 6,0 на 1000 соответствующего населения, что превышает показатель 2021 года на 13%.

В министерстве резюмировали, что состояние репродуктивного здоровья сегодняшних детей и подростков, вступающих в фертильный возраст, напрямую будет влиять на демографические процессы последующих 10-15 лет.