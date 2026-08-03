АФМ выявило крупные хищения в системе ОСМС

Дана Аменова
специальный корреспондент

География зарегистрированных правонарушений охватывает разные регионы страны

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники АФМ выявили схемы фиктивного прикрепления порядка 140 тыс. граждан и внесения ложных сведений о медицинских услугах, повлекшие незаконное получение финансирования из Фонда социального медицинского страхования - расследуется 36 уголовных дел, сумма установленного ущерба превышает 3,5 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz

К примеру, в Туркестанской области проводится расследование в отношении должностных лиц Жетысайской многопрофильной районной больницы. По данным следствия, деньги, выделенные в рамках ОСМС, перечислялись на счета более 20 ИП без фактического оказания услуг и поставки товаров.

«Предприниматели не заключали договоры с медицинским учреждением, а их реквизиты использовались для вывода и последующего обналичивания денег. Ущерб государству превысил 501 млн тенге. Двое подозреваемых помещены под стражу», – проинформировали в ведомстве.

К 5 годам лишения свободы осужден руководитель столичной частной клиники ТОО «Forte Clinic» за организацию схемы незаконного получения финансирования из Фонда. Его сообщник — сотрудник Национального научного центра развития здравоохранения — приговорен к 3 годам лишения свободы за незаконное одобрение заявок на прикрепление граждан. В результате преступной схемы к клинике незаконно прикреплено свыше 15 тыс. граждан, а через информационную систему «Damu Med» оформлены фиктивные медицинские услуги на 79 млн тенге.

В Алматинской области осужден к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества руководитель клиник ТОО «Mydental.kz» и ТОО «Стоматология Dr.Nurzhanova» за мошенничество при оказании стоматологических услуг. В действительности услуги пациентам не предоставлялись, а для оформления использовались учетные записи врачей и персональные данные несовершеннолетних пациентов. В результате выявлено более 4,5 тыс. случаев фиктивного оказания медицинских услуг, а ущерб государству составил 66 млн тенге.

В АФМ добавили, что работа в данном направлении продолжается.

#АФМ #хищения #приписки #ОСМС #медуслуги

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