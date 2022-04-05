Министр здравоохранения Ажар Гиният в кулуарах правительства высказалась о возможности повторной волны коронавируса в стране, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Ажар Гиният сообщила, что на сегодня в Казахстане эпидобстановка стабильная и, как результат - сняты некоторые карантинные ограничения.

«Коронавирусная инфекция отступила. В сутки 15 тысяч ПЦР-исследований проводится, и обнаруживаются положительные результаты всего по 10-15 случаям. Это говорит о том, что заболеваемость снизилась, эпидемиологическая ситуация хорошая», - сказала она.

Между тем, глава Минздрава рекомендует носить маски в местах скопления людей, учитывая, что в мире эпидситуация всё еще неспокойная.

«В Китае идет рост коронавирусной инфекции, связанный с «омикроном». В некоторых европейских странах также идет рост. Но в целом, по данным Всемирной организации здравоохранения, за последнюю неделю общий показатель идет на снижение. По прогнозам ВОЗ, возможно, появится новый штамм, а возможно, он перейдет в более легкую форму, как сезонное вирусное заболевание», - резюмировала Ажар Гиният.