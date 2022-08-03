О сбое в работе портала eGov.kz предупредили каахстанцев

Сбой произошел в работе портала Электронного правительства eGov.kz, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Национальные информационные технологии».

«В настоящее время наблюдается некорректная работоспособность компонентов портала электронного правительства eGov.kz, портала Открытого правительства, мобильного приложения eGov mobile и государственной базы данных физических лиц», – отметили в НИТ.

Недоступно оказание услуг и в ЦОНах и госуслуг в банках.

На данный момент работу перечисленных порталов восстанавливают.

«Ожидается восстановление работоспособности в ближайшее время. Приносим свои извинения за временные неудобства», – обратились к казахстанцам в НИТ.