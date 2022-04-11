Первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров рассказал, имеется ли в стране дефицит зерна, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Имеется ряд публикаций в СМИ о приостановлении деятельности ряда мукомольных предприятий в связи с дефицитом сырья. В этой связи сообщаем, что никакого дефицита зерна нет, зерна в достаточном количестве имеется в республике. Призываем всех не создавать ажиотаж, а также не прикрывать личные интересы заботами о населении», – отметил Сапаров на брифинге в СЦК.

По его данным, на 1 апреля в Казахстане имелось 6,4 млн тонн зерна. С учетом внутреннего потребления этого объема более чем достаточно для того, чтобы обеспечить себя и отправить часть на экспорт, в том числе в виде муки.