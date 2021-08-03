О ситуации с выделением арендного жилья рассказали в МИИР

14 568 семей из списка особо нуждающихся казахстанцев в этом году получат квартиры. В текущем году на строительство, а также приобретение у частных застройщиков жилья для социально уязвимых слоев населения государством выделено 103,7 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
Общая площадь жилья, которую запланировано ввести в эксплуатацию на эти деньги, - 776,3 тыс. квадратных метров. Жилье арендное, без права выкупа, но зато выплачивать за него займы или кредиты людям не придется. Только небольшую арендную плату, вполне посильную для людей с небольшими доходами.
По утвержденному плану финансирования с начала года и по данным на 1 июля, по информации комитета строительства и ЖКХ МИИР, областным акиматам на эти цели уже перечислено 22,6 млрд тенге. Регионы по графику идут хорошо, освоили 96,7% от этой суммы. 594 квартиры общей площадью 36,4 тыс. кв. метров по итогам первого полугодия уже введены в эксплуатацию. Сколько семей ждут новые арендные квартиры?
По состоянию на 26 июля 2021 года в очередях местных исполнительных органов на получение социального жилья стоят 286 811 граждан нашей страны. Учет нуждающихся по этой категории граждан ведется в 4-х отдельных очередях.
Самая большая так и называется «социально уязвимые слои населения». Кто они? В этой очереди ждут квартиры 107 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 59 050 детей-сирот, 46 378 инвалидов 1 и 2 групп, 4047 ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, 22 782 семьи, воспитывающие детей-инвалидов, 17 600 пенсионеров по возрасту, 134 182 неполные семьи, 1449 семей оралманов, 712 семей, где есть страдающие тяжелыми формами заболеваний, перечисленных в законодательно утвержденном списке, которым положены специальные жилищные условия.
В этой же очереди состоят лица, лишившиеся жилища в результате экологических бедствий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, – 182 семьи, 125 семей, где кормильцы погибли при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при спасании человеческой жизни и охране правопорядка, 115 ветеранов боевых действий на территории других государств.
На получение арендного жилья от государства (без права выкупа) имеют право еще несколько категорий казахстанских граждан. Своя очередь есть у многодетных семей – здесь зарегистрировано 73 374 заявления, у молодежи и работников бюджетной сферы - 209 073 заявления, а также граждан, чье единственное жилище признано аварийным, - 2 908.
Бюджет на строительство и выкуп и частных застройщиков квартир выделяется отдельно по каждой из этих 4-х очередей. Также раздельно ведется и контроль.
Давайте посмотрим, как выглядит ситуация на деле, в разрезе регионов. Жилье для социально уязвимых категорий очередников
По информации специалистов МИИР РК, за предыдущие четыре года, с 2017 по 2020-й, из числа этой самой большой очереди арендным жильем были обеспечены порядка 16 тысячи очередников местных исполнительных органов.
В текущем 2021 году для участников этой очереди в стране будет построено и распределено 5 583 квартиры общей площадью 273,8 тыс. кв. метров. На эти цели направлено 39,7 млрд тенге бюджетных средств. Годовой план по регионам выглядит так:
Акмолинская область - 285 квартир, 1,6 млрд тенге,
Актюбинская - 365 квартир, 2,6 млрд тенге,
Алматинская - 645 квартир, 3,2 млрд тенге,
Атырауская - 291 квартир, 1,3 млрд тенге,
ВКО - 168 квартир, 1,9 млрд тенге,
Жамбылская - 495 квартир, 2,9 млрд тенге,
ЗКО - 259 квартир, 2,5 млрд тенге,
Карагандинская - 466 квартир, 3,1 млрд тенге,
Костанайская - 393 квартир, 1,9 млрд тенге,
Кызылординская - 232 квартир, 1,7 млрд тенге,
Мангистауская - 124 квартир, 1,1 млрд тенге,
Павлодарская - 263 квартир, 2,2 млрд тенге,
СКО - 189 квартир, 3,3 млрд тенге,
Туркестанская - 470 квартир, 2,5 млрд тенге,
г. Шымкент - 428 квартир, 2,3 млрд тенге,
г. Алматы - 183 квартир, 1,8 млрд тенге,
г. Нур-Султан - 327 квартир, 3,8 млрд тенге.
По состоянию на 1 июля 2021 года 344 квартиры уже сданы в эксплуатацию и нашли среди очередников своих новых хозяев. Освоение плана финансирования регионами зафиксировано на уровне 94,7%, освоено 9,9 из 10,5 млрд тенге выделенных государством средств.
Фактический результат регионов за первое полугодие: Костанайская область - 108 квартир; Туркестанская - 92; Алматинская - 55; Акмолинская область - 48; Карагандинская - 21; Павлодарская - 20. Остальные регионы еще строятся. Квартиры для многодетных семей
Социальное арендное жилье без права выкупа по закону предоставляется многодетным семьям через матерей, награжденных подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получивших ранее звание «Мать-героиня», а также награжденных орденами «Материнская слава» I или II степени.
В 2019-2020 годы арендным жильем обеспечены более 10,2 тысячи многодетных семей. В плане текущего года - строительство еще 5 905 квартир общей площадью 382,2 тыс. кв. метров. Выделено 42,4 млрд тенге.
Годовой план обеспечения многодетных семей жильем по регионам выглядит так: Акмолинская область - 131 квартира; Актюбинская - 360; Алматинская - 622; Атырауская - 461; ВКО – 56; Жамбылская - 568; ЗКО – 204; Карагандинская - 209; Костанайская - 72; Кызылординская - 805; Мангистауская - 181; Павлодарская - 136; СКО – 122; Туркестанская - 826; г. Шымкент – 588; г. Алматы – 181 и 383 квартиры в г. Нур-Султане.
250 квартир из этого числа уже построено и выдано в арендное пользование многодетным семьям. Лидером первого полугодия стала Туркестанская - 106 квартир. В Кызылординской области в этом году уже осчастливили 33 многодетные семьи, в Жамбылской – 45; Карагандинской - 20; Алматинской - 15; Актюбинская - 13; Акмолинская - 12; Павлодарской - 6. Жилье для работающей молодежи и бюджетников
В 2019-2020 годы обеспечены жильем более четырех тысяч молодых специалистов. В 2021 году выделены средства на строительство 3 080 арендных квартир для этой категории казахстанцев. В Шымкенте будет построено 900 квартир, в Алматы - 1130 квартир, в Нур-Султане – 3080. За 21,6 млрд тенге государственных средств будет построено 120,3 тыс. кв. метров жилья. По состоянию на 1 июля по плану финансирования перечислено 2,5 млрд тенге, освоено 100%.
Согласно предвыборной программы партии «Nur Otan» молодежные жилищные программы будут продолжены до 2025 года.