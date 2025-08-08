О тазы, ее воспитании и инстинктах

Беседовал Николай Жоров

Перед заводчиками стоит задача очистить породу, чтобы получить чистокровных рабочих собак

фото Юрия Беккера

Тазы считается одним из символов Казахстана, эта порода собак веками считалась самым ценным приобретением для ее хозяев, обеспечивая семье благополучие. Притягивает к себе внимание тазы и в наши дни, поклонников у легендарной породы немало.

Батырхан Толегенулы Жакып – один из них. Он судья-эксперт третьей категории, сотрудничает с Республиканской ассоциацией общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства «Кансонар», работает с кинологическими клубами «Олимп» и «Аякс».

– Батырхан, что и когда побудило Вас заняться породой тазы?

– Когда мне исполнился год, мой отец привез домой первого щенка тазы. Понятно, что я этим щенком не занимался, мама за ним ухаживала. Но он как бы вырос вместе со мной, стал очень умной собакой. Например, вечером мама отпус­кала тазы за ворота, а утром на крыльце у нас лежала тушка зайца, а то и две. То есть он для себя словил зайца на пропитание, да еще и о нас позаботился.

Как рассказывала моя мама, нашу тазы несколько раз воровали. Всех местных охотников мама знала, поэтому пропажа, как правило, находилась у них. Они предлагали за нашу собаку деньги, но мама всегда возвращалась домой с ней. В конце концов нашу тазы настиг печальный конец – она ведь часто выбегала за подворье, в один из таких дней она попала на глаза работникам службы по отлову бездомных собак, они ее и застрелили.

Я об этом никогда не забывал, и когда купил частный дом, то сразу приобрел свою первую тазы за 60 тысяч тенге. Затем в одном из аулов нашел суку этой же породы. С этого началась моя жизнь с тазы, начал их разводить и изучать.

– Есть ли особенности в подготовке тазы к охоте, с какого возраста начинается обучение щенков?

– Отбираю для охоты щенков с месячного возраста, ставлю им первую прививку. Когда они еще около матери спят, я подношу к их мордочке невыделанную шкурку дикого зверя, чтобы пробудить в них охотничий инстинкт. Тех щенков, что хватают ее – готовлю дальше, а тех, кто не реагирует на приманку – признаю непригодными для охоты.

– В чем преимущество тазы перед другими охотничьими собаками?

– К сожалению, сейчас очень много «нечистых» тазы. У нашей казахской тазы отличный нюх, она отлично идет по следу, иногда нюхает воздух поверху, иногда у земли. Но сегодня из-за того, что в ряде случаев тазы скрещивали с другими породами, то принесенное потомство уже утрачивает этот природный дар.

Тазы можно научить работать как подружейную собаку. Например, я иду охотиться на птиц, она идет впереди и если встала в стойку и куда-то смотрит – значит, там есть фазанчик или куропатка.

Но далеко не все охотники хотят обу­чать этому тазы, поэтому многие собаки утрачивают эту природную особенность. Единственное, от чего ее нельзя отучить, это от природной брезгливости к мокрому перу. Водоплавающая птица также пахнет тиной, тазы брезгуют ее брать.

– А какие проблемы есть с поддержанием чистоты породы?

– В данное время недовольство экс­пертов породы тазы вызывает то, что отмечается тенденция ухода в сторону курсинга. Владельцев больше интересует, как они бегают. Увлечение курсингом нежелательно сказывается на породе, теряются природные качества, которыми должны обладать тазы.

– Есть ли спрос на породу тазы?

– Спрос на щенков, безусловно, есть. Некоторые разрекламированные заводчики вполне успешно их продают. Наша задача сейчас – очистить породу, чтобы получить чистокровных рабочих собак. Но для этого нам предстоит проделать большую совместную работу с профессионалами собаководства, зарекомендовавшими себя в кругу ценителей чистой породы.

 

