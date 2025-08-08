Тазы считается одним из символов Казахстана, эта порода собак веками считалась самым ценным приобретением для ее хозяев, обеспечивая семье благополучие. Притягивает к себе внимание тазы и в наши дни, поклонников у легендарной породы немало.

Батырхан Толегенулы Жакып – один из них. Он судья-эксперт третьей категории, сотрудничает с Республиканской ассоциацией общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства «Кансонар», работает с кинологическими клубами «Олимп» и «Аякс».

– Батырхан, что и когда побудило Вас заняться породой тазы?

– Когда мне исполнился год, мой отец привез домой первого щенка тазы. Понятно, что я этим щенком не занимался, мама за ним ухаживала. Но он как бы вырос вместе со мной, стал очень умной собакой. Например, вечером мама отпус­кала тазы за ворота, а утром на крыльце у нас лежала тушка зайца, а то и две. То есть он для себя словил зайца на пропитание, да еще и о нас позаботился.

Как рассказывала моя мама, нашу тазы несколько раз воровали. Всех местных охотников мама знала, поэтому пропажа, как правило, находилась у них. Они предлагали за нашу собаку деньги, но мама всегда возвращалась домой с ней. В конце концов нашу тазы настиг печальный конец – она ведь часто выбегала за подворье, в один из таких дней она попала на глаза работникам службы по отлову бездомных собак, они ее и застрелили.

Я об этом никогда не забывал, и когда купил частный дом, то сразу приобрел свою первую тазы за 60 тысяч тенге. Затем в одном из аулов нашел суку этой же породы. С этого началась моя жизнь с тазы, начал их разводить и изучать.

– Есть ли особенности в подготовке тазы к охоте, с какого возраста начинается обучение щенков?

– Отбираю для охоты щенков с месячного возраста, ставлю им первую прививку. Когда они еще около матери спят, я подношу к их мордочке невыделанную шкурку дикого зверя, чтобы пробудить в них охотничий инстинкт. Тех щенков, что хватают ее – готовлю дальше, а тех, кто не реагирует на приманку – признаю непригодными для охоты.

– В чем преимущество тазы перед другими охотничьими собаками?

– К сожалению, сейчас очень много «нечистых» тазы. У нашей казахской тазы отличный нюх, она отлично идет по следу, иногда нюхает воздух поверху, иногда у земли. Но сегодня из-за того, что в ряде случаев тазы скрещивали с другими породами, то принесенное потомство уже утрачивает этот природный дар.

Тазы можно научить работать как подружейную собаку. Например, я иду охотиться на птиц, она идет впереди и если встала в стойку и куда-то смотрит – значит, там есть фазанчик или куропатка.

Но далеко не все охотники хотят обу­чать этому тазы, поэтому многие собаки утрачивают эту природную особенность. Единственное, от чего ее нельзя отучить, это от природной брезгливости к мокрому перу. Водоплавающая птица также пахнет тиной, тазы брезгуют ее брать.

– А какие проблемы есть с поддержанием чистоты породы?

– В данное время недовольство экс­пертов породы тазы вызывает то, что отмечается тенденция ухода в сторону курсинга. Владельцев больше интересует, как они бегают. Увлечение курсингом нежелательно сказывается на породе, теряются природные качества, которыми должны обладать тазы.

– Есть ли спрос на породу тазы?

– Спрос на щенков, безусловно, есть. Некоторые разрекламированные заводчики вполне успешно их продают. Наша задача сейчас – очистить породу, чтобы получить чистокровных рабочих собак. Но для этого нам предстоит проделать большую совместную работу с профессионалами собаководства, зарекомендовавшими себя в кругу ценителей чистой породы.