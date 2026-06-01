Права детей получают дополнительные правовые гарантии в Казахстане

Рассматривая дела, затрагивающие семейные отношения, алиментные обязательства, усыновление, вопросы определения национальности ребенка и иные сферы, Конституционный Суд неизменно исходит из конституционного принципа наилучшего обеспечения интересов ребенка.

Правовые позиции, сформулированные в нормативных постановлениях и итоговых решениях Конституционного Суда, способствуют совершенствованию законодательства и правоприменительной практики, устранению правовой неопределенности и укреплению гарантий защиты прав детей.

Несмотря на различие рассматриваемых правоотношений, их объединяет единый подход: при регулировании вопросов, затрагивающих права и законные интересы детей, первостепенное значение должно придаваться обеспечению благополучия и защите интересов ребенка.

В нормативном постановлении от 1 июня 2023 года №18-НП Конституционный Суд указал на незаконность требования о проведении молекулярно-генетической экспертизы до обращения граждан в суд. Соответствующее требование было признано не соответствующим обязанности государства по наилучшему обеспечению интересов ребенка и впоследствии отменено.

В итоговом решении от 28 июня 2024 года №46-НП Конституционный Суд выявил правовую неопределенность при расчете алиментов для индивидуальных предпринимателей. Суд подчеркнул необходимость учета реальных доходов плательщика, поскольку ошибки в определении размера алиментов непосредственно затрагивают интересы ребенка. По итогам решения был закреплен механизм расчета алиментов с учетом доходов и расходов предпринимателя.

В итоговом решении от 23 июля 2024 года №49-НП Конституционный Суд признал неконституционной норму Кодекса «О браке (супружестве) и семье», касающуюся усыновления. Суд указал, что законодательные механизмы должны быть направлены на создание наиболее благоприятных условий для воспитания и развития ребенка в семье, отвечающих его интересам и потребностям. Указанные правоотношения были приведены в соответствие с Конституцией.

В итоговом решении от 24 декабря 2024 года №58-НП Конституционный Суд обратил внимание на необходимость более полного регулирования вопросов взыскания алиментов по нескольким судебным актам. В дальнейшем Верховным Судом были внесены соответствующие изменения в нормативное постановление, что позволило усилить гарантии защиты имущественных интересов детей.

В нормативном постановлении от 16 апреля 2025 года №70-НП Конституционный Суд признал не соответствующей Конституции норму Кодекса «О браке (супружестве) и семье» в части отсутствия иных способов определения и изменения национальности ребенка в случаях, когда родители неизвестны либо невозможно установить их национальность. Суд подчеркнул необходимость учета жизненных ситуаций, затрагивающих права и законные интересы ребенка.

В итоговом решении от 18 мая 2026 года №80-НП Конституционный Суд отметил, что различия в применении административного ареста к родителям обусловлены не признаком пола, а степенью фактического участия родителя в обеспечении непрерывного ухода за ребенком, и потому не являются дискриминацией.

Суд подчеркнул, что используемая законодателем категория «ребенок в возрасте до четырнадцати лет» отражает повышенную зависимость ребенка от постоянного ухода, воспитания и заботы.

Практика Конституционного Суда РК последовательно подтверждает, что защита прав и законных интересов детей является одним из приоритетных направлений конституционного контроля.

Правовые позиции, сформулированные в нормативных постановлениях и итоговых решениях Суда, способствуют совершенствованию законодательства, устранению правовой неопределенности и укреплению гарантий реализации прав ребенка.

Последовательное внедрение выработанных Конституционным Судом подходов в законодательство и правоприменительную практику обеспечивает более эффективную защиту прав детей и служит важным условием укрепления принципов справедливости, гуманизма и верховенства права.