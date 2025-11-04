О туризме и банковской деятельности

Мажилис
11
Ербол Тишкамбаев

Бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Ерлана Кошанова определило проект повестки предстоящего пленарного заседания.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В первом чтении палате предлагается рассмотреть инициированные депутатами поправки по вопросам поддержки туристской отрасли. Законопроект направлен на дальнейшее совершенствование регулирования процессов оказания государственной поддержки туристской отрасли и развития внутреннего туризма. Поправками в Закон «О туристской дея­тельности в РК» уточняются компетенции уполномоченного органа в части определения требований к туристскому продукту, установления размера субсидирования затрат туроператоров в сфере въездного туризма, а также порядка возмещения части затрат предпринимателей при строительстве и реконструкции объектов размещения туристов и визит-центров.

Также в первом чтении депутатам предстоит обсудить проект нового Закона «О банках и банковской дея­тельности в РК». Основной законопроект и сопутствующие поправки по вопросам регулирования и развития финансового рынка разработаны Правительством во исполнение посланий Президента и направлены на повышение устойчивости и конкуренто­способности банковской системы, усиление защиты прав потребителей и развитие национальной цифровой инфраструктуры.

В проект повестки пленарного заседания включены также депутатские поправки в Кодекс «О нед­рах и недропользовании» по вопросам совершенствования недропользования в сфере углеводородов и урана. В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутаты предложили нормы, предусматривающие возможность углубления нижней пространственной границы участка недр до пяти тысяч метров без изменения замкнутых контуров. Кроме того, поправками предлагается установить особый правовой режим для разработки технологически сложных месторождений с высоковязкой, битуминозной и сланцевой нефтью. Также предусмотрено продление сроков передачи функции по подсчету запасов углеводородов до 2030 года и предоставление возможности действующим добычным газовым месторождениям переходить на улучшенный модельный контракт по сложному проекту. Поправки включают и меры поддержки недропользователей, применяющих специальные методы увеличения извлечения нефти.

В работу Мажилиса предлагается принять новые законопроекты – «О комплексной поддерж­ке детей с ограниченными возможностями», а также «О ратификации казахстанско-турецкого Соглашения о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство двух стран» и Меморандум о взаимопонимании между Казахстаном и Международным Валютным Фондом касательно Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии.

#мажилис #заседание #повестка

