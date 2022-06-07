О вероятности засухи в Мангистау высказался глава Минсельхоза

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что в этом году состояние пастбищ в Мангистауской области улучшилось, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Впервые в Казахстане создается фуражный фонд - на это уже выделяется порядка 20 миллиардов тенге, решение принято. 200 тысяч тонн фуража готовится для закупки. Также мы приняли дорожную карту, увеличиваем по стране площади кормовых культур на 448 тысяч гектаров», - сказал Ербол Карашукеев.

В целом, как он отметил, в Мангистауской области эта весна была более благоприятная, чем в прошлом году.

«Сейчас дожди туда пошли, и немного улучшилось состояние пастбищ. Мы весь комплекс отслеживаем и, в случае необходимости, будем оперативно принимать необходимые меры», - резюмировал Карашукеев.