Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что в результате столкновения двух преступных групп, состоящих из узбекистанцев, один человек скончался от ножевого ранения, а другой впал в кому, сообщает Газета.UZ

Для уточнения этой информации дипломаты Узбекистана встретились с руководством управления уголовного розыска Дубая. Там сообщили, что по данному инциденту ведутся следственные действия.

В управлении также отметили, что «увеличение количества случаев нарушения закона со стороны граждан Узбекистана в последнее время может повлиять на безвизовый режим между двумя странами».

МИД Узбекистана сотрудничает с соответствующими правоохранительными органами по данной ситуации.