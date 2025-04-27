По информации пресс-службы МИД Узбекистана в Дубае задержаны 15 граждан республики, подозреваемых в участии в уличном столкновении
Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что в результате столкновения двух преступных групп, состоящих из узбекистанцев, один человек скончался от ножевого ранения, а другой впал в кому, сообщает Газета.UZ
Для уточнения этой информации дипломаты Узбекистана встретились с руководством управления уголовного розыска Дубая. Там сообщили, что по данному инциденту ведутся следственные действия.
В управлении также отметили, что «увеличение количества случаев нарушения закона со стороны граждан Узбекистана в последнее время может повлиять на безвизовый режим между двумя странами».
МИД Узбекистана сотрудничает с соответствующими правоохранительными органами по данной ситуации.
«Просим граждан Узбекистана за рубежом воздерживаться от действий, порочащих честь наших соотечественников», — призвали в МИДе.