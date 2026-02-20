Предваряя обсуждение повестки заседания, Маулен Ашимбаев сообщил, что в период с 19 февраля по 5 марта сенаторы выезжают в регионы для встреч с населением.

– В соответствии с Указом Президента страны Касым-Жомарта­ Токаева 15 марта состоится респуб­ликанский референдум по проекту новой Конституции. Депутаты Сената выезжают в регионы для разъяснения сути конституционных реформ. При этом важно выстроить открытый диалог с населением и подчеркнуть, что конституционные преобразования являются системным продолжением курса Главы государства и институциональным фундаментом концепции «Справедливый Казахстан». Глубокое понимание сути и правильное восприятие этих инициатив гражданами – главный гарант их успешной реализации, – отметил Маулен Ашимбаев.

Сенаторами также был утверж­ден состав совместной комиссии палат Парламента по проекту Конституционного закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК «О выборах в РК». В ранее утвержденный состав комиссии от Сената вошел член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Советбек Медебаев. Представлявший в ней палату Наурызбай Байкадамов покинул комиссию в связи с назначением на новую должность.

Следующим вопросом повестки дня стало рассмотрение соглашения между правительствами Казахстана и Китая о реализации проектов в области возобновляемых источников энергии. Документ будет способствовать обеспечению энергетической безопасности, внедрению зеленых технологий и снижению выбросов парниковых газов. В рамках соглашения предполагается строительство ветровых и солнечных электро­станций в Карагандинской, Туркестанской и Павлодарской областях. Каждый объект представляет собой высокотехнологичный комплекс, включающий инфраструктуру как для производства, так и для накопления энергии. Важным условием сотрудничества является долгосроч­ная стабильность: договоры на закупку электроэнергии­ в рамках данных проектов рассчитаны на 25 лет.

– Рассмотренный закон направлен на стимулирование масштабных проектов в области возобновляемых источников энергии на территории страны. Документ четко регламентирует условия и механизмы реализации этих инициатив, что позволит увеличить долю экологически чистой генерации, внедрить инновационные технологии и сократить объемы вредных выбросов, – сказал спикер Сената, комментируя одобренный закон.

В ходе заседания были рассмотрены и законодательные поправки, касающиеся вопросов туризма и детского спорта. Получившие одобрение поправки по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта нацелены на реализацию стратегических приоритетов государства: диверсификацию национальной экономики и развитие человеческого капитала. Речь идет о соз­дании долгосрочной правовой базы для развития туристской отрасли и детско-юношеского спорта, а также условий для экономического роста, социального развития и повышения качества жизни населения.

Одобренный закон вносит изменения в 13 законодательных актов, направлены они на системную модернизацию сфер туризма и спорта. Закрепляется статус ДЮСШ как организации дополнительного образования с внедрением подушевого норматива финансирования и единых правил госзаказа. Важным шагом цифровой трансформации станет запуск единой платформы для учета и анализа спортивных данных, в которую все государственные профильные организации будут обязаны передавать актуальную информацию.

В ходе обсуждения в центре внимания сенаторов были воп­росы прозрачности распределения бюджетных и внебюджетных средств в сфере туризма и детского спорта. Сенатор Нурия Ниязова обратилась к профильному ведомству с двумя ключевыми вопросами: закреплен ли обязательный ежегодный независимый аудит деятельности единого оператора с публикацией его результатов в открытом доступе? И какие правовые механизмы предотвращения конфликта интересов и персональной ответственности долж­ностных лиц предусмотрены в случае выявления нарушений?

На вопросы ответил вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев, пояснив, что соответствующие нормы уже включены в закон.

– Данным законом предусмот­рен ежегодный аудит при проверке единого оператора – Фонда поддержки спорта и туризма. Эта поправка внесена по рекомендации Высшей аудиторской палаты (ВАП) при проверке, так как ранее данная организация не подвергалась аудиту. Это норма положительно скажется на деятельности фонда, – отметил Серик Жарасбаев.

Он подчеркнул, что нововведение должно повысить прозрачность работы единого оператора, при этом в организации уже действуют внутренние правила отбора заявок. По словам вице-­министра, около половины средств направляется на содержание ведущих профессиональных команд, а оставшиеся 10 млрд тенге распределяются между спортивными федерациями на основе поданных заявок и действующего законодательства. Все нормы, закрепленные законом, будут реализованы и соответствовать поручениям ВАП.

Комментируя закон, спикер Сената подчеркнул, что он направлен на совершенствование законодательства, регулирующего туристскую отрасль, а также системную поддержку детско-юношеского спорта.

– Предусмотрено обновление действующих норм и внедрение новых механизмов для формирования благоприятного инвестиционного климата в сфере туризма. Надеемся, что одобренный закон выведет туризм на уровень ключевых отраслей экономики и будет способствовать системному развитию детско-юношеского спорта, – отметил Маулен Ашимбаев.

Озвучили сенаторы и депутатские запросы. Так, сенатор Алибек Наутиев заявил, что недофинансирование АО «Казпочта» может привести к информационной изоляции сел. Парламентарий напомнил, что «Казпочта» обязана доставлять периодические печатные издания в сельскую местность, однако фактическое субсидирование сильно отстает от реальных затрат.

– В условиях, когда в ряде отдаленных сел стабильный широкополосный Интернет отсутствует или работает с перебоями, именно печатные СМИ остаются для миллионов граждан единственным надежным источником проверенной информации. Газеты в сельской местности выполняют гораздо более широкую функцию – формируют общественную повестку, транс­лируют государственную информационную политику и обеспечивают идеологическую связность страны. Сокращение почтовых маршрутов и возможное закрытие отделений может привести к информационной изоляции целых территорий, – подчеркнул Алибек Наутиев.

Сенатор считает, что под угрозой может оказаться не только экономика почтовой сети, но и устойчивость единого информационного пространства страны, связывая надежность доставки газет с идеологической целостностью государства.