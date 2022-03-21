Общество
Об очередях за сахаром и валютой
Пяртель Кирилл
корреспондент

Президент обратился с Посланием народу Казахстана. Не по традиции – осенью, а в марте.

И этому есть объяснение. Новый Казахстан – не просто востребованная тема, а веление времени. Несмот­ря на корректную и осторожную во всех смыслах риторику относительно недавнего прошлого, впервые прозвучало определение «застой». А значит, откладывать оглашение очередного пакета реформ нет никакой возможности.

Да, сегодня есть и другие мнения: перемены могли бы быть куда более решительными, а действия – энергичными. Возможно. Но нельзя забывать, что это во многом и есть примета нового времени. В суперпрезидентской республике такое было допустимо. Сейчас – уже нет. И нет никаких причин гнать вперед колесо реформ, понимая: способы их реализации будут противоречить обозначенным целям.

Очевидно, что все сказанное можно и нужно реализовать. И это будет сделано. Просто эволюция требует времени. А революцию, хоть в чем-либо, видеть не хочется. Можем просто не вывезти. Какой бы ни была жажда стремительно измениться.

Времена исключительные. В 2022-м не было ни одного дня, который не принес бы новостей. Интересных, порой колких, но таких, по которым через несколько лет эти самые «новые дни» можно будет препарировать и раскладывать по полочкам.

Пока новизна ощущений сильнее даже самых больших опасений. В таком марте хочется жить и созидать. Символично, что именно три года назад, 1 марта 2019 года в 19.00 Нурсултан Назарбаев объявил о прекращении полномочий Главы государства. Тогда представить, что новое Послание нового Президента будет именно таким, было просто невозможно. Теперь, кажется, возможно все.

Нет иллюзий, что эра благоденствия наступит в один момент. Нужно время. Пусть Ashyq и отменили, но распространяется это только на «зеленые» и «желтые» зоны. Риск, что все вернется, включая Ashyq, никуда не делся. Два года в компании с «короной», несомненно, нас изменили, и время, проведенное на изоляции, еще даст о себе знать. Не только пробелами в образовании, травмами, но и болью потерь. Тем, что сложно забыть.

Как не стереть из памяти и очереди за сахаром. Воспоминания о тяжелых временах через поколения заставляют людей сметать с полок товары, опасаясь голода. Казалось бы, сахар к этому отношения не имеет, но истерия продолжается. Голодать, недоедать, экономить и совершать героические поступки, чтобы добыть что-нибудь вкусное… Это в коллективном анамнезе нашего общества – неприятная общая травма.

Собственно, как и с валютой. Пожалуй, впервые в истории доллары продаются по объявлениям на интернет-платформах. Выглядит дико. Можно старый холодильник в интернете купить или велосипед. Но доллары... Пришлось даже Нацбанку выступить с официальным заявлением, напомнив, что любые обменные операции через нелегальных посредников являются незаконными. Это не просто риск нарваться на фальшивомонетчиков, но и административная, уголовная ответственность.

На фоне установленного запрета на вывоз золота и валюты, превышающей эквивалент 10 000 долларов, валютная лихорадка не уступает сахарной. Сладкий запас такую пилюлю подсластить никак не сможет.

Позитив следует искать не в долларах или стратегических запасах. Шанс измениться к лучшему – вот что важнее. И для начала нужно просто отказаться от вредных привычек прошлого. Чтобы март принес не только долгожданное весеннее обновление, но и позволил начать уверенное движение к новому Казахстану.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 апреля
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президента Казахстана (видео)
Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не останется незамеченным"
Рабочий погиб на шахте "АрселорМиттал Темиртау"
Водителя приехавшей на экстренный вызов скорой оштрафовали после жалобы карагандинца – СМИ
Мощный взрыв произошел в центре Баку
Житель Германии 87 раз вакцинировался от коронавируса
Краснокнижных розовых пеликанов сняли на видео в Костанайской области
85 жилых домов подтоплено с начала паводкового периода в Казахстане
Более 170 жилых домов подтопило в ЗКО: эвакуированы свыше 600 человек
Спасение пытавшегося сброситься с моста мужчины попало на видео в Нур-Султане
Уже в трех районах ЗКО объявлен режим ЧС
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma
Новые реформы Токаева: какую роль в реализации могут сыграть участники молодежного кадрового резерва
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Досудебное урегулирование спора между ЧСИ и сторонами могут ввести в Казахстане
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Молодая казахстанка руководит сразу двумя заводами сельхозтехники в Костанае
Более 500 тыс. тонн продукции не пропустили в Казахстан
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Кто такой Увайс Ахтаев и почему он был любимцем Алматы в 50-х годах прошлого века
С 8 марта Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"На встречи со мной не надо приглашать чиновников" – Бозумбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 марта
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Водителей с наклейками Z, V, O на авто будут задерживать
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта
Редкое фото молодого Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт

Читайте также

Происшествия , Общество , Видеогалерея
Спасение пытавшегося сброситься с моста мужчины попало на в…
Происшествия , Общество , Видеогалерея
Более 170 жилых домов подтопило в ЗКО: эвакуированы свыше 6…
Правительство , Общество
Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не остан…
Общество , Видеогалерея
Краснокнижных розовых пеликанов сняли на видео в Костанайск…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021