Об опасных БАДах предупредили санврачи

В Минздраве настоятельно рекомендуют приобретать БАДы в аптеках, специализированных магазинах и торговой сети с требованием представления свидетельства о госрегистрации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

коллаж Павла Цедилина

С 2023 года санврачи регулярно проводят санитарно-эпидемиологический мониторинг интернет-магазинов, социальных сетей и СМИ. Установлены факты продажи добавок, не прошедших госконтроль, подтверждающий их безопасность и качество.

«Нарушители рекламы продавали потенциально опасные БАД, имеющие в составе психоактивные вещества (препараты для похудения), с нарушением норм суточного потребления (БАДы с витамином Д, Са, Е), изготовленные кустарным способом. Более того, БАДы рекламируются с позиционированием сведений об обладании лечебными свойствами, хотя они не являются лекарственными средствами, а относятся к пищевой продукции», - говорится в сообщении.

При взаимодействии с уполномоченным органом в области информации проводится работа по блокированию незаконной рекламы в интернет-ресурсах. В настоящее время удалены 23 профильные страницы компании «Meta Platforms», приняты меры в отношении более 1800 нарушителей. По результатам мониторинга 71% распространителей прекратили рекламировать БАДы в социальных сетях.

Для информирования населения на сайте Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава, в реестре несоответствующей продукции, опубликован перечень 43-х незарегистрированных БАДов, несущих непосредственную угрозу жизни и здоровью человека.

С перечнем зарегистрированных БАДов можно ознакомиться в едином реестре свидетельств о государственной регистрации на официальном сайте.