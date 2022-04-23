Обе ноги отрезало мужчине поездом в Балхаше - СМИ

Обе ноги переехало мужчине поездом в Балхаше. Пострадавший жив, находится в реанимации, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ИА Patriotnews.kz.

Ремонтник вагонов оказался на рельсах и почему-то не успел отбежать в сторону.

Машинист поезда в 23:45 увидел человека на четвёртом пути станции Балхаш и тут же нажал на экстренное торможение. Но избежать трагедии не удалось — поезд срезал мужчине ноги.

Как сообщил начальник Линейного отдела полиции станции Балхаш Темирлан Машрапов, пострадавший госпитализирован.

«Мужчина доставлен в центральную городскую больницу города Балхаша. Обстоятельства наезда поезда выясняются в ходе досудебного расследования», — отметил он.