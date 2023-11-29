Объемы нарастили. Куда теперь девать?..

В нынешнем Послании народу Казахстана Глава государства поставил перед Правительством задачу довести в течение трех лет показатель переработки сельхозпродукции до 70%. Это касается и картофелеводов, ведь судьба выращенного ими урожая напрямую влияет на перспективы отрасли, обеспечивающей страну «вторым хлебом».

Начнем с того, что картофелеводство в Казахстане следует считать одним из самых молодых секторов АПК. Он сформировался не на останках бывших совхозов, что характерно для других, традиционных направлений сельского хозйства, а с «чистого листа». Зарождение отрасли в стране приходится на середину нулевых годов, активная фаза развития – на 2009–2010 годы.

Занимающий важное место в необходимом для человека наборе продуктов питания корнеплод долгое время оставался завозным. То, что выращивалось отечественными фермерами, «покрывало» внутренний рынок только до наступления нового года.

Импортный же картофель «заходил» к нам из соседних России, Кыргызстана, Узбекистана, Пакистана, Китая и Азербайджана. То есть мы «сидели» на импортной игле.

По словам представителей Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана, перелом в обеспечении населения страны «вторым хлебом» произошел в 2017 году, когда республика впервые смогла самостоятельно фактически полностью обеспечить внутренние потребности. С этого времени фермеры традиционно уже с августа начинают выходить со своей продукцией на отечественный рынок и занимают на нем доминирующее положение.

Корнеплода хватает вплоть до мая следующего года. Таким образом, можно утверждать, что сегодня казахстанский рынок обеспечивается собственным картофелем, в общей сложности в течение десяти из двенадцати месяцев.

Правда, это не исключает того, что в приграничные регионы страны может частично «заходить» импортный картофель. Дело в том, что западным областям проще завезти эту продукцию из России, чем, скажем, из Карагандинской области. Для Жамбылской области близок картофель из Кыргызстана.

В целом в нашей стране производством «второго хлеба» занимаются три сегмента, утверждают в Союзе картофелеводов страны. Первый – личные подсобные хозяйства, где культура выращивается на огородах для личного пользования.

Второй сегмент – мелкие фермерские хозяйства, имеющие поля от пяти до 50 гектаров. Как правило, у них нет систем орошения, используемые площади являются богарными. Получаемые объемы урожая небольшие, отсутствует инфраструктура для хранения. Поэтому в основной массе тут работают по схеме «собрал – реализовал».

Объективности ради стоит сказать, что пул мелких фермеров, занятых в этой сфере, достаточно представителен: их картофельные площади занимают порядка 12 тыс. гектаров.

Третий, основной сегмент, который кормит городское население Казахстана, – это картофелеводы, занимающиеся промышленным производством картофеля.

Промышленное картофелеводство в Казахстане ведется на 26 тыс. гектарах. К этой категории относятся хозяйства, имеющие сто и более гектаров земли под корнеплодами. При этом их плантации стабильно и в полной мере орошаются. В наличии производители имеют, как правило, весь спектр техники и складскую инфраструктуру для хранения.

Львиная доля таких крупных производителей находится в трех областях – Павлодарской, Костанайской и Карагандинской. На юге сектор, о котором ведем речь, представлен большей частью мелкими хозяйствами.

Без эйфории

По оценке специалистов, по техническому оснащению сегодняшние отечественные картофелеводческие хозяйства практически ни в чем не уступают европейским или американским производителям. Средняя возделываемая площадь казахстанского картофелевода – порядка 200 гектаров. Есть структуры, где данный показатель достигает двух тысяч и более гектаров.

В общем, на первый взгляд складывается очень благополучная, даже радужная картина дел с производством в стране «второго хлеба». К слову, и цены на него в розничной сети в настоящее время невысокие, вполне доступные для массового потребителя.

И все же, по оценке Союза картофелеводов, в нынешнем году ситуация складывается таким образом, что приходится ставить под серьезное сомнение доходность фермеров. Кстати, такие сезоны случаются с периодичностью раз в два-три года, и тогда аграрии вынуждены продавать свою продукцию по пограничным ценам, то есть без твердой уверенности в получении дохода.

По информации представителей Союза картофелеводов, в ноябре отпускная цена на продукцию составляла всего 50–80 тенге за килограмм. И это на фоне повсеместно растущих цен на дизельное топливо, гербициды, пестициды, инсектициды, фунгициды. К слову, названные обрабатывающие препараты используются фермерами в больших объемах.

Дело в том, что картофель – интенсивная культура. Чтобы получать, как сейчас, урожай в 40–50 тонн с одного гектара, необходимо максимально вкладываться. Бороться с насекомыми-вредителями, сорняками, вносить удобрения, Кстати, последних на плантациях с корнеплодами используется в два-три раза больше, чем, скажем, в зернопроизводстве.

«Вынос» полезных веществ из почвы по итогам каждого сезона бывает очень высоким. Поэтому, чтобы земля не оскудела, необходимо возвращать ей взятое, бороться с грибковыми и прочими заболеваниями.

В сравнении с 2015–2016 годами затраты картофелефодов увеличились в разы. Поэтому, как они говорят, их продукция не должна быть очень дешевой. Иначе можно угробить всю отрасль. И тогда мы опять будем потреблять импортный картофель, причем дорогой. Поддерживать своим тенге станем не своего, казахстанского, а зарубежного фермера.

Такая перспектива дает о себе знать уже сегодня. Дело в том, что в картофельный бизнес, поскольку есть условия для его развития, стали приходить многие фермеры. В результате сложилась ситуация, когда стало возможным перепроизводство картофеля.

Если это в действительности произойдет, то цена на корнеплод, конечно же, упадет. Да, потребитель сможет порадоваться, но эйфория окажется кратковременной... Заниматься выращиванием «второго хлеба» станет невыгодно, и это повлечет за собой отток фермеров.

Хотим картофельный заводик…

Чтобы такого не произошло, необходимо, используя опыт других стран, наладить в стране переработку корнеплода. Тем более что продукты этой самой переработки весьма востребованы. К примеру, крахмал используется для производства таблеток, белой бумаги, охлаждения бурильного оборудования в нефтяном секторе.

В Европе 50–75% произведенного картофеля проходит переработку, которая включает производство крахмала, картофеля-фри, чипсов, картофельной муки. Последняя используется для получения пюре, служит добавкой ко многим готовым пищевым продуктам.

Попытки решить проблему переработки в стране уже предпринимались. В 2017 году в Казахстан пришла нидерландская компания, входящая в четверку самых крупных производителей картофеля-фри. Но, к сожалению, за минувшие пять с половиной лет она так и не начала строительство завода.

Сейчас ведутся переговоры с другой компанией, являющейся производителем чипсов. Она проявляет большой интерес к нашему рынку. Если этот инвестор придет в страну и запустит переработку, то у отрасли откроется «второе дыхание».