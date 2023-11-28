Обещанного три года ждут

Более четырех лет назад, в сентябре 2019 года, на переезде станции Шамалган случилась страшная авария: пассажирским поездом был протаранен автобус, который выехал на железно­дорожные рельсы, несмотря на запрещающий сигнал светофора. Спустя полгода после резонанс­ного ДТП, в апреле 2020-го, в близлежащем селе Жибек Жолы началось строи­тельство автодороги протяженностью шесть километров, идущей в обход станции.

С тех пор каждый год представители местных властей переносили дату ввода в строй путепровода-эстакады на более поздние сроки.

По информации нацкомпании «КазАвтоЖол», на сегодня монтаж основных конструкций выполнен на 75%. Построена эстакада протяженностью свыше 300 м, возведено два моста, уложено 20 водопропускных труб. На объекте работают 180 человек, задействовано 77 единиц спецтехники.

Как рассказал начальник дорожного участка Айтмукан Несипбаев, осталось провести земляные работы, уложить асфальт, обустроить лестничные сходы, а также барьерное и сетчатое ограждения. Затем тут установят опоры уличного освещения и дорожные знаки, сделают разметку проезжей части.

По словам заместителя директора Алматинского областного филиала АО «НК «КазАвто­Жол» Нуржана Танатарова, ввод дороги в эксплуатацию намечен на 2024 год. Впрочем, при благоприятных погодных условиях строители постараются уложить нижний слой асфальтобетонного покрытия до конца года текущего. И тогда возможно будет сразу открыть проезд по долгожданной транс­портной развязке.

Завершения долгостроя с нетерпением ждут тысячи авто­мобилистов, вынужденных ежедневно часами стоять в много­километровых заторах на железнодорожном переезде. Водители нередко нарушают здесь Правила дорожного движения, выезжая на встречную полосу либо пытаясь обойти дорожный затор по обочине.

По оценкам специалистов, ввод в строй объездной дороги эстакадного типа позволит раз и навсегда покончить с возникающим здесь в часы пик транс­портным коллапсом.

Как пояснил Нуржан Танатаров, строительство развязки затянулось по ряду объективных причин. Много времени заняли оформление документации, процедуры выкупа земельных участков, подпадающих под зону застройки, снос расположенных там строений. Кроме того, необходимо было подготовить стройплощадку: осушить и выровнять территорию. Негативную роль сыграл и рост цен на строительные материалы, из-за чего пришлось перекраи­вать смету, ждать выделения дополнительных средств.

Теперь все это позади, и, как обещают строители, совсем скоро жители Карасайского района Алматинской области и автомобилисты из других регионов начнут ездить «с ветерком» по объездному маршруту. Уйдут в прошлое вечные пробки на железнодорожном переезде станции Шамалган.